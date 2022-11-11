Песков не стал отрицать, что отступление РФ из Херсона – это унижение для Путина

Песков сказал сегодня, что Херсонская область останется "субъектом РФ". В Раде после этого заявили, что россиянам нужны уроки права Фото: ЕРА

"Это субъект Российской Федерации, этот статус законодательно определен и закреплен. Здесь нет и не может быть никаких изменений", – заявил он.

На этом же брифинге Пескова попросили прокомментировать заявления экспертов, которые говорят, что отступление РФ из Херсона – "это большой удар по престижу Путина и даже унизительно для него", учитывая заявление Путина о том, что Россия и Херсон "вместе навсегда". Спикер Путина не стал противоречить таким оценкам.

"Послушайте, много разных экспертов. Есть эксперты, которые говорят так, как вы говорите, есть эксперты, которые говорят другое. Мы не хотели бы комментировать ни тех, ни других. "Специальная военная операция" продолжается", – заявил он, добавив, что в Кремле не жалеют о проведении концерта в честь незаконной аннексии украинских территорий, в том числе части Херсонской области. Аудиозапись разговора выложили в Telegram-канале "Смотри медиа".

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram после этого запостил фото в футболке с принтом "Мій Херсон вам в рот не влізе". По мнению Арахамии, представителям РФ нужны уроки по российскому же конституционному праву.

"Ищем специалистов по российскому конституционному праву. В рамках переговорного процесса нужно подсказать коллегам, как юридически правильно отсоединять куски Российской Федерации", – отметил он.