Песков не стал отрицать, что отступление РФ из Херсона – это унижение для Путина

"Это субъект Российской Федерации, этот статус законодательно определен и закреплен. Здесь нет и не может быть никаких изменений", – заявил он.
На этом же брифинге Пескова попросили прокомментировать заявления экспертов, которые говорят, что отступление РФ из Херсона – "это большой удар по престижу Путина и даже унизительно для него", учитывая заявление Путина о том, что Россия и Херсон "вместе навсегда". Спикер Путина не стал противоречить таким оценкам.
"Послушайте, много разных экспертов. Есть эксперты, которые говорят так, как вы говорите, есть эксперты, которые говорят другое. Мы не хотели бы комментировать ни тех, ни других. "Специальная военная операция" продолжается", – заявил он, добавив, что в Кремле не жалеют о проведении концерта в честь незаконной аннексии украинских территорий, в том числе части Херсонской области. Аудиозапись разговора выложили в Telegram-канале "Смотри медиа".
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram после этого запостил фото в футболке с принтом "Мій Херсон вам в рот не влізе". По мнению Арахамии, представителям РФ нужны уроки по российскому же конституционному праву.
"Ищем специалистов по российскому конституционному праву. В рамках переговорного процесса нужно подсказать коллегам, как юридически правильно отсоединять куски Российской Федерации", – отметил он.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов. В ноябре продвижение ВСУ продолжилось.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.
11 ноября в ОК "Юг" сообщили, что оккупанты под Херсоном ищут пригодные для форсирования Днепра плавсредства и пытаются спастись бегством.
В минобороны РФ объявили, что утром 11 ноября завершили отступление из Херсона. Жители города уже выходят на улицы, чтобы встречать украинских защитников.