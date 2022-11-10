В Кремле подтвердили, что Путин не поедет на саммит G20. Вместо него – Лавров

"Было принято решение о том, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров", – сказал представитель Кремля.

О том, что Путин не будет участвовать в саммите G20 в Индонезии, ноября сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство отметило, что решение Путина позволит "избежать потенциальной конфронтации" с другими мировыми лидерами, в том числе с президентом США Джо Байденом.