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В Кремле подтвердили, что Путин не поедет на саммит G20. Вместо него – Лавров

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Путин не поедет на саммит G20, Россию будет представлять Лавров
Путин не поедет на саммит G20, Россию будет представлять Лавров
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в саммите "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает 10 ноября российское пропагандистское агентство ТАСС, ссылаясь на комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Было принято решение о том, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров", – сказал представитель Кремля.

О том, что Путин не будет участвовать в саммите G20 в Индонезии, ноября сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство отметило, что решение Путина позволит "избежать потенциальной конфронтации" с другими мировыми лидерами, в том числе с президентом США Джо Байденом.

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали (Индонезия). Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 27 мая, что принял приглашение принять участие в саммите, а 8 ноября стало известно, что он, вероятнее всего, будет участвовать в онлайн-формате.

В Кремле 27 июня сказали, что Путин тоже принял приглашение. В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали, президент Индонезии Джоко Видодо говорил в августе, что Путин сказал ему: приедет лично. Но в Кремле 25 октября заявили, что вопрос, кто будет представлять Россию, еще не решен. Российские СМИ ранее писали, что делегацию возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.

8 ноября Видодо заявил, что Путин присоединится к саммиту виртуально, если приехать ему не удастся. 9 ноября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что формат участия Путина в саммите должен определиться в ближайшие дни.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Индонезия, Сергей Лавров, Джо Байден, Кремль, Дмитрий Песков, Большая двадцатка, саммит, война России против Украины, Бали, Джоко Видодо
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