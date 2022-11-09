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Путин не будет участвовать в саммите G20, вместо него отправится Лавров – Bloomberg

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По данным СМИ, Путина не будет на саммите G20
По данным СМИ, Путина не будет на саммите G20
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в саммите "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии. Об этом 9 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отметило, что решение Путина позволит "избежать потенциальной конфронтации" с другими мировыми лидерами, в том числе с президентом США Джо Байденом. 

По данным Bloomberg, вместо Путина на саммит отправится министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Представители МИД РФ и Кремля пока не ответили на запросы Bloomberg о комментариях. 

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали (Индонезия). Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 27 мая, что принял приглашение принять участие в саммите, а 8 ноября стало известно, что он, вероятнее всего, будет участвовать в онлайн-формате.

В Кремле 27 июня сказали, что Путин тоже принял приглашение. В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали, президент Индонезии говорил в августе, что Путин сказал ему: приедет лично. Но в Кремле 25 октября заявили, что вопрос, кто будет представлять Россию, еще не решен. Российские СМИ ранее писали, что делегацию возглавит премьер-министр Михаил Мишустин

8 ноября президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Путин присоединится к саммиту виртуальноесли приехать ему не удастся. 9 ноября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что формат участия  Путина в саммите должен определиться в ближайшие дни.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Путин, Индонезия, Большая двадцатка, G20, Владимир Зеленский, Бали, саммит G20
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