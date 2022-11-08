Путин может присоединиться к саммиту G20 виртуально – президент Индонезии

Видодо сказал, что Путин во время телефонного разговора на прошлой неделе не исключил своего участия в саммите на Бали.
Однако если приехать ему не удастся, он может попросить о виртуальном присутствии, добавил индонезийский президент.
Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали (Индонезия). Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 27 мая, что принял приглашение принять участие в саммите, а 8 ноября стало известно, что он, вероятнее всего, будет участвовать в онлайн-формате.
В Кремле 27 июня сказали, что президент России Владимир Путин тоже принял приглашение. В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали, президент Индонезии говорил в августе, что Путин сказал ему: приедет лично. Но в Кремле 25 октября заявили, что вопрос, кто будет представлять Россию, еще не решен. Российские СМИ писали, что делегацию возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.
31 октября Зеленский заявил, что России не место в G20. Видодо в интервью Financial Times от 7 ноября высказал сомнение, что Путин будет присутствовать на саммите.