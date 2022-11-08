Зеленский примет участие в саммите лидеров "Большой двадцатки"

"В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу", – сказал Никифоров.
Он подчеркнул, что президент будет точно участвовать, но, вероятнее всего, это будет онлайн-формат.
Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали (Индонезия).
Зеленский сообщил 27 мая, что принял приглашение принять участие в саммите. В Кремле 27 июня сказали, что президент России Владимир Путин тоже принял приглашение. Ни в Киеве, ни в Москве не говорили, будут ли президенты лично принимать участие в саммите.
В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали, президент Индонезии говорил в августе, что Путин сказал ему: приедет лично. Но в Кремле 25 октября сказали, что вопрос, кто будет представлять Россию, еще не решен. Российские СМИ писали, что делегацию возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.
7 октября спикер Зеленского Сергей Никифоров сказал, что президент еще не решил окончательно, поедет ли он на саммит "Большой двадцатки" в Индонезию. 3 ноября Зеленский сказал, что позиция Украины относительно участия Путина в саммите была такой: если глава Кремля будет принимать участие, то Украина участвовать не будет. "Посмотрим, как будет в будущем", – отметил он.
31 октября Зеленский сказал, что России не место в G20.
Путин вряд ли примет участие в саммите G20 – такое мнение в интервью Financial Times, опубликованном 7 ноября, высказал президент Индонезии Джоко Видодо.