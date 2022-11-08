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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский напомнил, на каких условиях Украина может вести с Россией переговоры

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Зеленский озвучил пять условий
Зеленский озвучил пять условий
Фото: president.gov.ua

Украина неоднократно предлагала России переговоры о завершении войны, но получала на эти предложения ответы в виде обстрелов или шантажа. Об этом 7 ноября в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, текст обращения приводит его пресс-служба.

Зеленский отметил, что обращался сегодня по видеосвязи к участникам климатического саммита, который проходит в Египте. 

"Главное для нас – информировать мир о продолжающейся российской агрессии, о том дестабилизационном влиянии, которое Россия оказывает на весь мир. Когда мир сосредоточен на противодействии войне, энергетическим и продовольственным кризисам, разрушению привычных международных отношений, климатическая повестка дня, очевидно, страдает", – сказал он.

Разрушение климата невозможно "как-то поставить на паузу", продолжил Зеленский. 

"Поэтому каждый, кто серьезно рассматривает климатическую повестку дня, также серьезно должен рассматривать и необходимость немедленно остановить российскую агрессию, восстановить нашу территориальную целостность и заставить Россию вести настоящие переговоры о мире. Переговоры, которые мы неоднократно предлагали, и всегда получали сумасшедшие российские ответы новыми терактами, обстрелами или шантажом", – добавил президент Украины. 

Он напомнил, что Киев готов вести переговоры с РФ в случае соблюдения ряда условий:

  • восстановление территориальной целостности Украины;
  • уважение к Уставу ООН;
  • возмещение всех убытков, нанесенных войной;
  • привлечение к ответственности всех военных преступников;
  • "гарантии, что это не повторится".

"Это совершенно ясные условия", – добавил Зеленский.

Контекст:

Зеленский напомнил об условиях для переговоров на фоне сообщения La Repubblica о том, что США и НАТО якобы обсуждают возможность проведения переговоров между Украиной и Россией после того, как украинская армия освободит захваченный РФ Херсон. В ОП после выхода этой статьи подчеркивали, что Украина не отказывалась от переговоров с РФ, и что они возможны только после вывода оккупационных войск со всей территории Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, климат, переговоры, Владимир Зеленский, саммит, обстрелы, убытки, разрушения, обращение
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