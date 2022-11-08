Зеленский напомнил, на каких условиях Украина может вести с Россией переговоры

Зеленский отметил, что обращался сегодня по видеосвязи к участникам климатического саммита, который проходит в Египте.

"Главное для нас – информировать мир о продолжающейся российской агрессии, о том дестабилизационном влиянии, которое Россия оказывает на весь мир. Когда мир сосредоточен на противодействии войне, энергетическим и продовольственным кризисам, разрушению привычных международных отношений, климатическая повестка дня, очевидно, страдает", – сказал он.

Разрушение климата невозможно "как-то поставить на паузу", продолжил Зеленский.

"Поэтому каждый, кто серьезно рассматривает климатическую повестку дня, также серьезно должен рассматривать и необходимость немедленно остановить российскую агрессию, восстановить нашу территориальную целостность и заставить Россию вести настоящие переговоры о мире. Переговоры, которые мы неоднократно предлагали, и всегда получали сумасшедшие российские ответы новыми терактами, обстрелами или шантажом", – добавил президент Украины.

Он напомнил, что Киев готов вести переговоры с РФ в случае соблюдения ряда условий:

восстановление территориальной целостности Украины;

уважение к Уставу ООН;

возмещение всех убытков, нанесенных войной;

привлечение к ответственности всех военных преступников;

"гарантии, что это не повторится".

"Это совершенно ясные условия", – добавил Зеленский.