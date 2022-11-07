"Не можем решать за Украину". Штайнмайер заявил, что Киев должен сказать, когда он хочет переговоров с Россией

Об этом в интервью ARD заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Текстовая версия интервью опубликована 6 ноября на сайте президента Германии.
"Мы не можем решать за Украину. Скорее Украина должна сказать, когда она хочет таких переговоров и считает их перспективными. В любом случае просто зафиксировать нарушение границ переговорами с Россией, подтвердить захват территории – это не может быть сутью дипломатических усилий", – отметил Штайнмайер.
25 октября Штайнмайер посетил Украину – впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
В ходе визита он побывал в Корюковке Черниговской области. Во время его пребывания в городе была объявлена воздушная тревога и он провел более часа в бомбоубежище с местными жителями.
28 октября в выступлении перед нацией на канале ZDF Штайнмайер заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину "не оставило места для старых мечтаний" о мирной Европе и добавил, что Германия продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.
30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".
30 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам. Спикер МИД Олег Николенко в ответ написал, что единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории по состоянию на 1991 год.