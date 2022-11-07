"Не можем решать за Украину". Штайнмайер заявил, что Киев должен сказать, когда он хочет переговоров с Россией

Об этом в интервью ARD заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Текстовая версия интервью опубликована 6 ноября на сайте президента Германии.

"Мы не можем решать за Украину. Скорее Украина должна сказать, когда она хочет таких переговоров и считает их перспективными. В любом случае просто зафиксировать нарушение границ переговорами с Россией, подтвердить захват территории – это не может быть сутью дипломатических усилий", – отметил Штайнмайер.

25 октября Штайнмайер посетил Украину – впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В ходе визита он побывал в Корюковке Черниговской области. Во время его пребывания в городе была объявлена воздушная тревога и он провел более часа в бомбоубежище с местными жителями.

28 октября в выступлении перед нацией на канале ZDF Штайнмайер заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину "не оставило места для старых мечтаний" о мирной Европе и добавил, что Германия продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)