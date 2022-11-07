Каспаров: Штайнмайер подвел черту. Скорее российская армия замерзнет в украинских степях, чем Германия пойдет на переговоры с Россией

Гордон признался, что его потрясла речь Штайнмайера, в которой он назвал политику сближения с Россией ошибочной, и пообещал помогать Украине, добиваясь ее победы.

"Это революционная речь для Штайнмайера, который был автором знаменитой формулы и склонял Украину постоянно к выполнению Минских соглашений, и очень любил Россию. Скажите: Запад окончательно сжег мосты с Путиным, или все еще возможно?" – спросил Гордон Каспарова.

Оппозиционный политик призвал не торопиться с окончательными выводами относительно действий Запада.

"Ну, первый инстинкт был сказать: "Окончательно! Вот Штайнмайер сказал – и все". Но, как учила меня мама, пока часы не остановлены, партия не кончилась. Война продолжается. И пропутинские силы на Западе далеко еще не разгромлены. Они все равно вылезают из разных концов: из ультраправой части спектра, из ультралевой части спектра, из бизнеса", – сказал Каспаров.

Он уточнил, что в геополитической ситуации, хоть она в целом и сложилась в пользу Украины, остаются пока нюансы.

"Все равно сохраняются какие-то факторы вот той самой неопределенности, которые не позволяют мне категорически сказать то, что многие хотели бы услышать: "Все". Да, на сегодняшний день сформировался консенсус: что Украина должна победить. Это консенсус. А эти разговоры: что надо делать уступки какие-то, – которые были в мае-июне, – отдавать территории... Все: эти разговоры кончились. Штайнмайер подвел под ними черту", – убежден политик.

Он добавил, что все могло сложиться по-другому, если бы президенту России Владимиру Путину удался блицкриг – тогда РФ могла бы рассчитывать на переговоры с Западом с позиции силы. Но этого не случилось, и сейчас Европой и миром "цель победы Украины зафиксирована".

"Здесь я не вижу никакого отката. И Штайнмайер подвел черту под всякими надеждами Путина, что в Европе остались хоть какие-то серьезные друзья. Ну, там, [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана или каких-то киприотов с мальтийцами мы не считаем, в принципе. На серьезном уровне все надежды его на Германию, Францию и даже Италию безнадежно провалились", – заявил Каспаров.

Поэтому политик не видит у Путина сегодня возможности "играть в эти разнообразные игры".

"Да, конечно, осталась агентура, как было сказано. Да, конечно, затаились они все. Но их политическое влияние сегодня минимально. Какой-то шанс оставляет холодная зима: что там будут какие-то перемены. Но мне кажется, что Штайнмайер подвел черту. Зима не будет смертельной. Скорее российская армия замерзнет в украинских степях, чем Германия пойдет на какие-то переговоры", – убежден он.

Каспаров предупредил, что "Путин, конечно, может причинить еще кучу горя и зла". По его словам, понятно, что зима будет в Украине "тяжелейшей" из-за того, что оккупанты бьют по инфраструктуре. Кроме того, акцентировал он, и в Европе зима тоже будет тяжелой.

"Но ничего: они [европейцы] переживут. Заплатят, там, на два евро больше за киловатт или, там, как они считают. Температура в комнате может быть на два градуса ниже, но это не решает проблему. А российская экономика идет ко дну. И по всем индикаторам, к весне следующего года Россия будет не в состоянии вести полномасштабные военные действия", – подытожил Каспаров.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube