Каспаров: Штайнмайер подвел черту. Скорее российская армия замерзнет в украинских степях, чем Германия пойдет на переговоры с Россией

Гордон признался, что его потрясла речь Штайнмайера, в которой он назвал политику сближения с Россией ошибочной, и пообещал помогать Украине, добиваясь ее победы.
"Это революционная речь для Штайнмайера, который был автором знаменитой формулы и склонял Украину постоянно к выполнению Минских соглашений, и очень любил Россию. Скажите: Запад окончательно сжег мосты с Путиным, или все еще возможно?" – спросил Гордон Каспарова.
Оппозиционный политик призвал не торопиться с окончательными выводами относительно действий Запада.
"Ну, первый инстинкт был сказать: "Окончательно! Вот Штайнмайер сказал – и все". Но, как учила меня мама, пока часы не остановлены, партия не кончилась. Война продолжается. И пропутинские силы на Западе далеко еще не разгромлены. Они все равно вылезают из разных концов: из ультраправой части спектра, из ультралевой части спектра, из бизнеса", – сказал Каспаров.
Он уточнил, что в геополитической ситуации, хоть она в целом и сложилась в пользу Украины, остаются пока нюансы.
"Все равно сохраняются какие-то факторы вот той самой неопределенности, которые не позволяют мне категорически сказать то, что многие хотели бы услышать: "Все". Да, на сегодняшний день сформировался консенсус: что Украина должна победить. Это консенсус. А эти разговоры: что надо делать уступки какие-то, – которые были в мае-июне, – отдавать территории... Все: эти разговоры кончились. Штайнмайер подвел под ними черту", – убежден политик.
Он добавил, что все могло сложиться по-другому, если бы президенту России Владимиру Путину удался блицкриг – тогда РФ могла бы рассчитывать на переговоры с Западом с позиции силы. Но этого не случилось, и сейчас Европой и миром "цель победы Украины зафиксирована".
"Здесь я не вижу никакого отката. И Штайнмайер подвел черту под всякими надеждами Путина, что в Европе остались хоть какие-то серьезные друзья. Ну, там, [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана или каких-то киприотов с мальтийцами мы не считаем, в принципе. На серьезном уровне все надежды его на Германию, Францию и даже Италию безнадежно провалились", – заявил Каспаров.
Поэтому политик не видит у Путина сегодня возможности "играть в эти разнообразные игры".
"Да, конечно, осталась агентура, как было сказано. Да, конечно, затаились они все. Но их политическое влияние сегодня минимально. Какой-то шанс оставляет холодная зима: что там будут какие-то перемены. Но мне кажется, что Штайнмайер подвел черту. Зима не будет смертельной. Скорее российская армия замерзнет в украинских степях, чем Германия пойдет на какие-то переговоры", – убежден он.
Каспаров предупредил, что "Путин, конечно, может причинить еще кучу горя и зла". По его словам, понятно, что зима будет в Украине "тяжелейшей" из-за того, что оккупанты бьют по инфраструктуре. Кроме того, акцентировал он, и в Европе зима тоже будет тяжелой.
"Но ничего: они [европейцы] переживут. Заплатят, там, на два евро больше за киловатт или, там, как они считают. Температура в комнате может быть на два градуса ниже, но это не решает проблему. А российская экономика идет ко дну. И по всем индикаторам, к весне следующего года Россия будет не в состоянии вести полномасштабные военные действия", – подытожил Каспаров.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
25 октября Штайнмайер посетил Украину – впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
В ходе визита он побывал в Корюковке Черниговской области. Во время его пребывания в городе была объявлена воздушная тревога и он провел более часа в бомбоубежище с местными жителями.
На брифинге в Киеве Штайнмайер заявил, что Украина вскоре получит от Германии две реактивные системы залпового огня MARS II и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000. 26 октября пресс-служба правительства ФРГ сообщила, что они уже отправлены.
28 октября в выступлении перед нацией на канале ZDF Штайнмайер заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину "не оставило места для старых мечтаний" о мирной Европе и добавил, что Германия продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине.
"Путин командует захватнической армией, а украинцы защищают свою страну, которую они строили с момента обретения независимости 30 лет назад. Агрессивная война России разрушила горбачевскую мечту об общем европейском доме. Это атака на право, на принципы отказа от насилия и нерушимости границ. Это атака на все, что мы, немцы, также отстаиваем. Тот, кто пожимает плечами и спрашивает, какое отношение эта война имеет к нам, немцам, имеет к войне, не имеет ни чувства ответственности, ни чувства истории. Мы, немцы, не можем преобладать в Европе с таким отношением – это неправильно!" – сказал он.