Каспаров: Важное условие победы Украины – привлечение к суду всех военных преступников из России, включая пропагандистов. По этому поводу Запад пока не принял никакого решения

"Украина должна победить. Но точная формулировка победы – она все-таки пока еще не зафиксирована. [...] Серьезные политики, те, кто сегодня принимают решения, – они поняли все – тема закрылась: одним из компонентов победы Украины является освобождение всей территории. Если потребуется – силой", – сказал он.
Шахматист подчеркнул, что речь идет о возвращении территорий, которые принадлежали Украине до 1991 года, то есть включительно с Донбассом и Крымом.
"На самом деле даже формула 91-го года не совсем правильная: потому что тогда была база [Черноморского флота России] в Севастополе. Ее быть, конечно, сейчас не должно, совершенно очевидно. Поэтому важно чуть-чуть заходить дальше. Чтобы не оставалось даже этой зацепки, когда будет подписываться мирный договор", – объяснил Каспаров.
Еще одной составляющей победы над Россией он назвал вопрос репараций.
"Сейчас, как я понимаю, идут интенсивные поиски формулы, которая позволила бы конфисковать эти деньги в пользу Украины. [...] Я не знаю, насколько это быстро получится, но ясно, что мысль движется в этом направлении. Военные преступления и геноцид открывают дорогу к новому Нюрнбергскому трибуналу. Так что и этот компонент тоже, мне кажется, сейчас встраивается", – отметил Каспаров.
Третьим компонентом победы шахматист считает вопрос ответственности за российские военные преступления.
"Вот здесь пока ясности полной нету. С моей точки зрения, это важнейшее условия победы: привлечение к суду всех военных преступников. И туда включены, естественно, и пропагандисты. Там довольно большой список. Он не будет, конечно, многомиллионный. Мы не говорим сейчас про всю партию "Единая Россия". Мы говорим про тысячи военных преступников", – подчеркнул Каспаров.
По его словам, "есть четкие военные преступники" из окружения президента России Владимира Путина.
"Вот по этому поводу Запад пока не принял никакого решения, потому что в мозгах западных геополитиков – кошмарная картина распада России и усиление Китая", – объяснил шахматист.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.