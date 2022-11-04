Каспаров: Важное условие победы Украины – привлечение к суду всех военных преступников из России, включая пропагандистов. По этому поводу Запад пока не принял никакого решения

"Украина должна победить. Но точная формулировка победы – она все-таки пока еще не зафиксирована. [...] Серьезные политики, те, кто сегодня принимают решения, – они поняли все – тема закрылась: одним из компонентов победы Украины является освобождение всей территории. Если потребуется – силой", – сказал он.

Шахматист подчеркнул, что речь идет о возвращении территорий, которые принадлежали Украине до 1991 года, то есть включительно с Донбассом и Крымом.

"На самом деле даже формула 91-го года не совсем правильная: потому что тогда была база [Черноморского флота России] в Севастополе. Ее быть, конечно, сейчас не должно, совершенно очевидно. Поэтому важно чуть-чуть заходить дальше. Чтобы не оставалось даже этой зацепки, когда будет подписываться мирный договор", – объяснил Каспаров.

Еще одной составляющей победы над Россией он назвал вопрос репараций.

"Сейчас, как я понимаю, идут интенсивные поиски формулы, которая позволила бы конфисковать эти деньги в пользу Украины. [...] Я не знаю, насколько это быстро получится, но ясно, что мысль движется в этом направлении. Военные преступления и геноцид открывают дорогу к новому Нюрнбергскому трибуналу. Так что и этот компонент тоже, мне кажется, сейчас встраивается", – отметил Каспаров.

Третьим компонентом победы шахматист считает вопрос ответственности за российские военные преступления.

"Вот здесь пока ясности полной нету. С моей точки зрения, это важнейшее условия победы: привлечение к суду всех военных преступников. И туда включены, естественно, и пропагандисты. Там довольно большой список. Он не будет, конечно, многомиллионный. Мы не говорим сейчас про всю партию "Единая Россия". Мы говорим про тысячи военных преступников", – подчеркнул Каспаров.

По его словам, "есть четкие военные преступники" из окружения президента России Владимира Путина.

"Вот по этому поводу Запад пока не принял никакого решения, потому что в мозгах западных геополитиков – кошмарная картина распада России и усиление Китая", – объяснил шахматист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО