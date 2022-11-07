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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СМИ сообщили, что США считают возможными переговоры Киева и Москвы после освобождения Херсона. В ОПУ ответили

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Для начала переговоров РФ должна вывести войска из Украины, подчеркнули в ОПУ
Для начала переговоров РФ должна вывести войска из Украины, подчеркнули в ОПУ
Фото: ЕРА

Итальянское издание La Repubblica 7 ноября сообщило, что США и НАТО обсуждают возможность проведения переговоров между Украиной и Россией после того, как украинская армия освободит захваченный РФ Херсон.

Согласно статье, об этом идет речь в закрытых докладах, циркулирующих между Брюсселем и Вашингтоном. 

Предполагается, что окно для переговоров будет коротким и Украина будет вести их с позиции силы. В докладах делается предположение, что войска РФ на херсонском направлении находятся под давлением, так как не смогли успешно отреагировать на наступление Украины. Херсон, как подчеркивается в статье, имеет ключевое значение для выхода к морю и контроля над водными ресурсами и речным транспортом. Освобождение города от оккупантов означало бы окончательное изменение направления конфликта, пишет СМИ. 

Якобы именно по этой причине "из США через Брюссель поступает сообщение, которое также является приглашением для украинского правительства: если и когда Херсон будет отвоеван, тогда можно будет начать переговоры", говорится в статье. 

Издание считает, что полное поражение президента РФ Владимира Путина означало бы для США "передачу контроля" над Россией Китаю, что "было бы все равно, что броситься из огня в пламя". Это, как пишет СМИ, один из аспектов, которые администрация президента США подчеркивает в обмене оценками с НАТО.

Второй аспект касается угрозы применения Россией ядерного оружия. Это, по оценке США, является риском "которого следует избегать", сообщило издание. 

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк после выхода этой статьи в Twitter написал, что Украина не отказывалась от переговоров. 

"Наша переговорная позиция известна и открыта: сначала Россия выводит войска из Украины. Дальше – все остальное. Готов ли Путин? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в своей оценке: будем говорить со следующим лидером России", – подчеркнул он. 

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

30 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам. В МИД Украины ответили, что единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории по состоянию на 1991 год.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, НАТО, Брюссель, переговоры, Вашингтон, война России против Украины, Михаил Подоляк
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