СМИ сообщили, что США считают возможными переговоры Киева и Москвы после освобождения Херсона. В ОПУ ответили

Для начала переговоров РФ должна вывести войска из Украины, подчеркнули в ОПУ Фото: ЕРА

Согласно статье, об этом идет речь в закрытых докладах, циркулирующих между Брюсселем и Вашингтоном.

Предполагается, что окно для переговоров будет коротким и Украина будет вести их с позиции силы. В докладах делается предположение, что войска РФ на херсонском направлении находятся под давлением, так как не смогли успешно отреагировать на наступление Украины. Херсон, как подчеркивается в статье, имеет ключевое значение для выхода к морю и контроля над водными ресурсами и речным транспортом. Освобождение города от оккупантов означало бы окончательное изменение направления конфликта, пишет СМИ.

Якобы именно по этой причине "из США через Брюссель поступает сообщение, которое также является приглашением для украинского правительства: если и когда Херсон будет отвоеван, тогда можно будет начать переговоры", говорится в статье.

Издание считает, что полное поражение президента РФ Владимира Путина означало бы для США "передачу контроля" над Россией Китаю, что "было бы все равно, что броситься из огня в пламя". Это, как пишет СМИ, один из аспектов, которые администрация президента США подчеркивает в обмене оценками с НАТО.

Второй аспект касается угрозы применения Россией ядерного оружия. Это, по оценке США, является риском "которого следует избегать", сообщило издание.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк после выхода этой статьи в Twitter написал, что Украина не отказывалась от переговоров.

"Наша переговорная позиция известна и открыта: сначала Россия выводит войска из Украины. Дальше – все остальное. Готов ли Путин? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в своей оценке: будем говорить со следующим лидером России", – подчеркнул он.