США в частном порядке просят Украину показать, что она открыта для переговоров с Россией – The Washington Post

Также США просят украинское руководство отказаться от публичного отказа участвовать в мирных переговорах, если президент РФ Владимир Путин не будет отстранен от власти, говорится в материале.

По словам источников, такая просьба направлена не на то, чтобы подтолкнуть Украину к столу переговоров, а на то, чтобы "сохранить моральное превосходство в глазах ее международных партнеров".

Один американский чиновник заявил изданию, что "реальная проблема" для некоторых союзников – это "усталость от Украины".

Дискуссии показывают, что позиция администрации Байдена в отношении Украины "усложнилась", пишет The Washington Post. С одной стороны официальные лица США публично обещают поддерживать Киев "до тех пор, пока это потребуется", с другой – надеятся на разрешение конфликта, который за последние восемь месяцев нанес "тяжелый урон мировой экономике", говорится в материале.

В то же время официальные лица США разделяют мнение своих украинских коллег о том, что Путин на данный момент несерьезно относится к переговорам.