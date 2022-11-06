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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США в частном порядке просят Украину показать, что она открыта для переговоров с Россией – The Washington Post

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"Реальная проблема" для некоторых партнеров это "усталость от Украины", заявил собеседник The Washington Post
"Реальная проблема" для некоторых партнеров – это "усталость от Украины", заявил собеседник The Washington Post
Фото: EPA

Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров заявить о своей готовности вести переговоры с Россией. Об этом 5 ноября сообщило The Washington Post со ссылкой на приближенные к Белому дому источники.

Также США просят украинское руководство отказаться от публичного отказа участвовать в мирных переговорах, если президент РФ Владимир Путин не будет отстранен от власти, говорится в материале. 

По словам источников, такая просьба направлена не на то, чтобы подтолкнуть Украину к столу переговоров, а на то, чтобы "сохранить моральное превосходство в глазах ее международных партнеров". 

Один американский чиновник заявил изданию, что "реальная проблема" для некоторых союзников – это "усталость от Украины".

Дискуссии показывают, что позиция администрации Байдена в отношении Украины "усложнилась", пишет The Washington Post. С одной стороны официальные лица США публично обещают поддерживать Киев "до тех пор, пока это потребуется", с другой – надеятся на разрешение конфликта, который за последние восемь месяцев нанес "тяжелый урон мировой экономике", говорится в материале.

В то же время официальные лица США разделяют мнение своих украинских коллег о том, что Путин на данный момент несерьезно относится к переговорам.

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

30 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам. Спикер МИД Олег Николенко в ответ написал, что единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории по состоянию на 1991 год.

Теги: Владимир Путин, Украина, Джо Байден, переговоры, помощь, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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