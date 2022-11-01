Берлускони считает, что Зеленский "мог бы пойти на переговоры" с Путиным, если бы Запад отказался поставлять Украине оружие и пообещал миллиарды на восстановление

Об этом он заявил в интервью Бруно Веспе для его книги, отрывки из которого опубликовала газета La Repubblica 31 октября.

На вопрос, возможно ли достичь мирных переговоров, Берлускони заявил: "Может быть, только, если в какой-то момент Украина поймет, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, а вместо этого Запад пообещает предоставить ей сотни миллиардов долларов на восстановление ее разрушенных войной городов".

"Это дело Зеленского , может быть, он мог бы согласиться сесть за переговоры", – сказал политик.

Веспа возразил ему, заявив, что Путин должен как минимум покинуть две оккупированные и аннексированные области (Херсонскую и Запорожскую) после Донецкой и Луганской.

По словам Берлускони, он считает, что "вхождение" Крыма "в состав РФ" обсуждать не следует, а на Донбассе нужно провести новый "референдум" под контролем Запада.

Политик также назвал Путина "человеком мира", заявив, что дважды безуспешно пытался дозвониться до него в начале полномасштабной войны, а после больше не настаивал.