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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Берлускони считает, что Зеленский "мог бы пойти на переговоры" с Путиным, если бы Запад отказался поставлять Украине оружие и пообещал миллиарды на восстановление

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Берлускони рассказал, что дважды безуспешно пытался дозвониться Путину с 24 февраля
Берлускони рассказал, что дважды безуспешно пытался дозвониться Путину с 24 февраля
Фото: EPA

Бывший премьер-министр Италии, лидер партии Forza Italia, входящей в нынешнюю коалицию, Сильвио Берлускони считает, что президент Украины Владимир Зеленской "мог бы согласиться" на переговоры с РФ, если бы западные страны перестали поставлять Украине оружие и предложили ей деньги на восстановление.

Об этом он заявил в интервью Бруно Веспе для его книги, отрывки из которого опубликовала газета La Repubblica 31 октября.

На вопрос, возможно ли достичь мирных переговоров, Берлускони заявил: "Может быть, только, если в какой-то момент Украина поймет, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, а вместо этого Запад пообещает предоставить ей сотни миллиардов долларов на восстановление ее разрушенных войной городов".

"Это дело Зеленского , может быть, он мог бы согласиться сесть за переговоры", – сказал политик.

Веспа возразил ему, заявив, что Путин должен как минимум покинуть две оккупированные и аннексированные области (Херсонскую и Запорожскую) после Донецкой и Луганской.

По словам Берлускони, он считает, что "вхождение" Крыма "в состав РФ" обсуждать не следует, а на Донбассе нужно провести новый "референдум" под контролем Запада.

Политик также назвал Путина "человеком мира", заявив, что дважды безуспешно пытался дозвониться до него в начале полномасштабной войны, а после больше не настаивал.

Контекст:

Берлускони был премьер-министром Италии в 19941995-м, 20012006-м и 20082011 годах.

В январе 2013 года в интервью Euronews он заявил, что у него "братские отношения с Путиным". "Я думаю, что он  лучший в мире политик в наши дни", – сказал Берлускони. В июне 2015 года Путин принимал Берлускони в России с частным визитом. После этого визита Берлускони заявил, что Путин предлагал ему российское гражданство и пост министра экономики.

В апреле 2022 года Берлускони заявил о своем "разочаровании" в Путине. В частности, он сказал, что "Россия не может отрицать свою ответственность" за "настоящие военные преступления", которые совершаются против мирных граждан в Буче Киевской области и других городах Украины.

В мае во время митинга сторонников своей партии Берлускони заявил, что Европа должна вынудить Киев принять требования РФ для прекращения войны. "Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь заставить украинцев принять требования Путина", – сказал политик.

В августе Берлускони снова заявил, что "глубоко разочарован" в Путине.

7 сентября он объявил, что хотел бы вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель "попытаться убедить и быть посредником, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией", а через две недели сказал, что Путина "подтолкнули" к вторжению в Украину – он якобы хотел поставить во главе Киева "порядочных людей".

Зеленский в интервью Corriere della Sera, которое вышло 27 октября, заявил, что в словах Берлускони нет его собственного мнения, но есть мнение Путина.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Италия, переговоры, Сильвио Берлускони, российская пропаганда, война России против Украины
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