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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: В словах Берлускони я не видел его собственного мнения. Я видел мнение Путина

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Зеленский: Думаю, без упоминания моей фамилии и украинцев Берлускони получил бы еще меньше процентов
Зеленский: Думаю, без упоминания моей фамилии и украинцев Берлускони получил бы еще меньше процентов
Фото: EPA

В словах итальянского политика Сильвио Берлускони нет его собственного мнения, но есть мнение президента РФ Владимира Путина, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое 27 октября было опубликовано на YouTube-канале Офиса президента.

"Я не видел и не вижу его собственного мнения. Или мнения общества, которое поддерживает его мнение. Я видел мнение Путина. Ему [Берлускони] просто дали определенные слова, это не его собственные слова, я думаю. Потому что если это были бы его слова, я бы испугался. Почему? Как бы там ни было, примерно 8% [его результат на выборах]. Я имею в виду, что это и есть реакция общества, которая выражается в такой поддержке Берлускони. Поэтому нет надобности в моей реакции – достаточно реакции итальянцев", – сказал президент.

Зеленский отметил, что поддержка Берлускони в итальянском обществе невысокая.

"Думаю, он использовал мою фамилию, потому что без упоминания моей фамилии и украинцев он получил бы еще меньше процентов. Мне кажется, немного людей помнят его. Ему почти 90 лет. Желаю ему здоровья", – заявил глава государства.

Контекст:

Берлускони был премьер-министром Италии в 19941995-м, 20012006-м и 20082011 годах.

В январе 2013 года в интервью Euronews он заявил, что у него "братские отношения с Путиным". "Я думаю, что он  лучший в мире политик в наши дни", – сказал Берлускони. В июне 2015 года Путин принимал Берлускони в России с частным визитом. После этого визита Берлускони заявил, что Путин предлагал ему российское гражданство и пост министра экономики.

В апреле 2022 года Берлускони заявил о своем "разочаровании" в Путине. В частности, он сказал, что "Россия не может отрицать свою ответственность" за "настоящие военные преступления", которые совершаются против мирных граждан в Буче Киевской области и других городах Украины.

В мае во время митинга сторонников своей партии Берлускони заявил, что Европа должна вынудить Киев принять требования РФ для прекращения войны. "Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь заставить украинцев принять требования Путина", – сказал политик.

В августе Берлускони снова заявил, что "глубоко разочарован" в Путине.

7 сентября он объявил, что хотел бы вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель "попытаться убедить и быть посредником, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией", а через две недели сказал, что Путина "подтолкнули" к вторжению в Украину – он якобы хотел поставить во главе Киева "порядочных людей".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Италия, Сильвио Берлускони, Владимир Зеленский, война России против Украины
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