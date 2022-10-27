Зеленский: В словах Берлускони я не видел его собственного мнения. Я видел мнение Путина

Зеленский: Думаю, без упоминания моей фамилии и украинцев Берлускони получил бы еще меньше процентов Фото: EPA

"Я не видел и не вижу его собственного мнения. Или мнения общества, которое поддерживает его мнение. Я видел мнение Путина. Ему [Берлускони] просто дали определенные слова, это не его собственные слова, я думаю. Потому что если это были бы его слова, я бы испугался. Почему? Как бы там ни было, примерно 8% [его результат на выборах]. Я имею в виду, что это и есть реакция общества, которая выражается в такой поддержке Берлускони. Поэтому нет надобности в моей реакции – достаточно реакции итальянцев", – сказал президент.

Зеленский отметил, что поддержка Берлускони в итальянском обществе невысокая.

"Думаю, он использовал мою фамилию, потому что без упоминания моей фамилии и украинцев он получил бы еще меньше процентов. Мне кажется, немного людей помнят его. Ему почти 90 лет. Желаю ему здоровья", – заявил глава государства.