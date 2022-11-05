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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк назвал, кто от Украины будет вести переговоры с Россией

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Подоляк назвал РСЗО HIMARS в числе участников переговоров
Подоляк назвал РСЗО HIMARS в числе участников переговоров
Фото: ЕРА

Судьбу войны в Украине определят не переговоры, а тяжелое вооружение. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал 5 ноября в Twitter.

В качестве участников украинской делегации для переговоров с Россией он назвал марки западных танков и РСЗО. 

"Единственно возможная делегация для "переговоров" с Россией должна состоять из  Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Место встречи – самая восточная точка международно признанных границ Украины", – написал советник главы ОП.

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

В июле президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

30 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам. Спикер МИД Олег Николенко в ответ написал, что единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории по состоянию на 1991 год.

Теги: Россия, переговоры, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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