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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Прекратите предлагать Украине капитуляцию, замаскированную под дипломатию

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Подоляк обратился к тем, кто уговаривает Украину выполнить ультиматум России
Подоляк обратился к тем, кто уговаривает Украину выполнить ультиматум России
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился к мировому сообществу с просьбой прекратить в нынешней ситуации предлагать Украине "дипломатически урегулировать" войну с Россией. Об этом он написал в Twitter 2 ноября.

"Когда кто-то говорит о "дипломатическом урегулировании", он на самом деле предлагает Украине выполнить ультиматум России: отдать территории, признать поражение", – написал Подоляк.

Он подчеркнул, что украинский народ на это никогда не согласится.

"Поэтому просьба: прекратите предлагать Украине капитуляцию, замаскированную под дипломатию", – призвал советник главы ОП. 

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

Теги: переговоры, война России против Украины, Михаил Подоляк, капитуляция
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