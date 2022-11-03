Подоляк: Прекратите предлагать Украине капитуляцию, замаскированную под дипломатию

Подоляк обратился к тем, кто уговаривает Украину выполнить ультиматум России Фото: president.gov.ua

"Когда кто-то говорит о "дипломатическом урегулировании", он на самом деле предлагает Украине выполнить ультиматум России: отдать территории, признать поражение", – написал Подоляк.

Он подчеркнул, что украинский народ на это никогда не согласится.

"Поэтому просьба: прекратите предлагать Украине капитуляцию, замаскированную под дипломатию", – призвал советник главы ОП.