Подоляк: Прекратите предлагать Украине капитуляцию, замаскированную под дипломатию

"Когда кто-то говорит о "дипломатическом урегулировании", он на самом деле предлагает Украине выполнить ультиматум России: отдать территории, признать поражение", – написал Подоляк.
Он подчеркнул, что украинский народ на это никогда не согласится.
"Поэтому просьба: прекратите предлагать Украине капитуляцию, замаскированную под дипломатию", – призвал советник главы ОП.
Коли хтось говорить про «дипломатичне врегулювання», він насправді пропонує Україні виконати ультиматум Росії: віддати території, визнати поразку. Український народ на це ніколи не погодиться. Тому прохання: припиніть пропонувати Україні капітуляцію, замасковану під дипломатію.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 2, 2022
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.
30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ на это президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".