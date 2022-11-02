Зеленский о переговорах с РФ: Они сумасшедшие, больные? Как с ними говорить, если они атакуют нас 54 ракетами за полдня? Мне кажется, они живут на другой планете

Об этом в интервью чешскому телевидению заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись интервью опубликована 2 ноября в Facebook Зеленского.
"Это не то, о чем мы мечтаем… Они [россияне] лгут. У них это не дипломатия – они просто лгут. Когда они говорят, что хотят дипломатическим путем остановить войну, они просто врут, – сказал президент. – Они сказали: "Мы готовы, но Украина не готова". А… [потом] атаковали нас 54 ракетами. Так кто они? Сумасшедшие? Они больные? Я не могу понять, что у них в голове. Так о чем же говорить? Как нам с ними говорить, если они атакуют нас 54 ракетами? В этот же день, за полдня. О чем сейчас с ними говорить? Я не могу. Мне кажется, они живут на другой планете".
По словам Зеленского, если Россия не захочет отдать Украине Донбасс и Крым, это будет означать, что война не завершилась.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Зеленский в преддверии войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в Москве отвечали отказом.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Путин заявлял 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.
В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".
30 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по поводу войны, которую РФ развязала против Украины. Спикер МИД Олег Николенко в ответ заявил, что единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории за пределы границ по состоянию на 1991 год.