Зеленский о переговорах с РФ: Они сумасшедшие, больные? Как с ними говорить, если они атакуют нас 54 ракетами за полдня? Мне кажется, они живут на другой планете

Об этом в интервью чешскому телевидению заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись интервью опубликована 2 ноября в Facebook Зеленского.

"Это не то, о чем мы мечтаем… Они [россияне] лгут. У них это не дипломатия – они просто лгут. Когда они говорят, что хотят дипломатическим путем остановить войну, они просто врут, – сказал президент. – Они сказали: "Мы готовы, но Украина не готова". А… [потом] атаковали нас 54 ракетами. Так кто они? Сумасшедшие? Они больные? Я не могу понять, что у них в голове. Так о чем же говорить? Как нам с ними говорить, если они атакуют нас 54 ракетами? В этот же день, за полдня. О чем сейчас с ними говорить? Я не могу. Мне кажется, они живут на другой планете".

По словам Зеленского, если Россия не захочет отдать Украине Донбасс и Крым, это будет означать, что война не завершилась.

Война России против Украины. Главное (обновляется)