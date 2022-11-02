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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Надежда российских террористов на зиму не сбудется. Но нужны время, усилия и терпение, чтобы доказать это

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Зеленский рассказал, что на один массированный удар РФ потратила сумму, которая эквивалентна месячному доходу 2 млн 300 тыс. российских пенсионеров
Зеленский рассказал, что на один массированный удар РФ потратила сумму, которая эквивалентна месячному доходу 2 млн 300 тыс. российских пенсионеров
Фото: president.gov.ua

Россия, атакуя объекты энергетической инфраструктуры в Украине, "делает ставку на зиму". Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении, опубликованном 1 ноября его пресс-службой.

"Ставка террористов на зиму абсолютно прозрачна для всех, и этот вызов должен рассматриваться именно как вызов всей Европе. Любые зимние трудности Москва будет представлять в своей пропаганде как будто бы доказательство несостоятельности объединенной Европы. Поэтому мы должны доказать террористам, что несостоятельность – это слово о них, а не о Европе", – сказал Зеленский. 

Он рассказал, что стабилизационные отключения света продолжаются в девяти регионах Украины, и пообещал: в стране сделают "все, чтобы дать людям электричество и тепло этой зимой". 

"Но нам следует понимать, что Россия сделает все, чтобы разрушать нормальность жизни. Они не принимают во внимание расходы на энерготеррор. Если взглянуть на цену только вчерашнего российского удара, то примененные ракеты и дроны стоили России в эквиваленте более 2 млн 300 тыс. средних пенсий по возрасту. И это один удар! Месячные доходы 2 млн 300 тыс. российских пенсионеров... Вместо того, чтобы преодолевать бедность в своей стране, российское руководство тратит все, чтобы только не признавать, какую историческую ошибку оно совершило этой войной против Украины", – подчеркнул Зеленский. 

На поле боя российская армия безнадежна, продолжил он. 

"Украинские воины это уже доказали. Но нужно время, нужны усилия, нужно терпение, чтобы доказать, что и надежда на зиму для российских террористов не сбудется. Уверен, мы и это пройдем", – резюмировал президент. 

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил Галущенко. В результате обстрелов в Украине серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, рассказал Зеленский.

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.

Утром 31 октября российские войска снова массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. В Генштабе ВСУ информировали, что украинские защитники сбили 45 из 55 крылатых ракет, выпущенных РФ по объектам инфраструктуры. В течение дня войска страны-оккупанта использовали для атак также зенитные ракеты С-300, БПЛА Shahеd-136 и "Ланцет-3", рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

13 человек пострадали в результате обстрелов, проинформировали в полиции. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что есть поражения в 10 регионах, повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, энергетика, пенсии, электричество, электроэнергия, Владимир Зеленский, война России против Украины, пенсионеры, инфраструктура, население, энергосистема, обращение
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