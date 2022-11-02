Зеленский: Надежда российских террористов на зиму не сбудется. Но нужны время, усилия и терпение, чтобы доказать это

"Ставка террористов на зиму абсолютно прозрачна для всех, и этот вызов должен рассматриваться именно как вызов всей Европе. Любые зимние трудности Москва будет представлять в своей пропаганде как будто бы доказательство несостоятельности объединенной Европы. Поэтому мы должны доказать террористам, что несостоятельность – это слово о них, а не о Европе", – сказал Зеленский.

Он рассказал, что стабилизационные отключения света продолжаются в девяти регионах Украины, и пообещал: в стране сделают "все, чтобы дать людям электричество и тепло этой зимой".

"Но нам следует понимать, что Россия сделает все, чтобы разрушать нормальность жизни. Они не принимают во внимание расходы на энерготеррор. Если взглянуть на цену только вчерашнего российского удара, то примененные ракеты и дроны стоили России в эквиваленте более 2 млн 300 тыс. средних пенсий по возрасту. И это один удар! Месячные доходы 2 млн 300 тыс. российских пенсионеров... Вместо того, чтобы преодолевать бедность в своей стране, российское руководство тратит все, чтобы только не признавать, какую историческую ошибку оно совершило этой войной против Украины", – подчеркнул Зеленский.

На поле боя российская армия безнадежна, продолжил он.

"Украинские воины это уже доказали. Но нужно время, нужны усилия, нужно терпение, чтобы доказать, что и надежда на зиму для российских террористов не сбудется. Уверен, мы и это пройдем", – резюмировал президент.