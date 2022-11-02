Зеленский о переговорах Украины с Россией: Для нас там нет ничего нового, никаких сюрпризов. Я уже знаю, чем закончится эта история

Об этом в интервью чешскому телевидению сказал президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись интервью опубликована 2 ноября в Facebook Зеленского.

"Для нас там нет ничего нового, никаких сюрпризов. Я уже знаю, чем закончится эта история. Поэтому я не хочу ждать конца. Потому что это не счастливый конец с этой страной и с этими "соседями". Хватит! – сказал президент Украины. – Мы должны строить очень прагматические отношения. Потому что они [Россия] очень опасны. Они очень большие. Сейчас мы видим результаты их политики".

По словам Зеленского, в Украине в течение последних 30 лет "не строили сильную систему безопасности", так как не ожидали от РФ "настолько агрессивных шагов, воинственных шагов, настолько кровавых шагов". Это была "самая большая ошибка" Украины, считает глава государства.

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