Зеленский о переговорах Украины с Россией: Для нас там нет ничего нового, никаких сюрпризов. Я уже знаю, чем закончится эта история

Об этом в интервью чешскому телевидению сказал президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись интервью опубликована 2 ноября в Facebook Зеленского.
"Для нас там нет ничего нового, никаких сюрпризов. Я уже знаю, чем закончится эта история. Поэтому я не хочу ждать конца. Потому что это не счастливый конец с этой страной и с этими "соседями". Хватит! – сказал президент Украины. – Мы должны строить очень прагматические отношения. Потому что они [Россия] очень опасны. Они очень большие. Сейчас мы видим результаты их политики".
По словам Зеленского, в Украине в течение последних 30 лет "не строили сильную систему безопасности", так как не ожидали от РФ "настолько агрессивных шагов, воинственных шагов, настолько кровавых шагов". Это была "самая большая ошибка" Украины, считает глава государства.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.
В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".
30 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по поводу войны, которую РФ развязала против Украины. Спикер МИД Олег Николенко в ответ заявил, что единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории за пределы границ по состоянию на 1991 год.