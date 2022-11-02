Зеленский назвал "самую большую ошибку" Украины за 30 лет независимости

Одной войны в этом столетии для Украины достаточно, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом в интервью чешскому телевидению сказал президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись интервью опубликована 2 ноября в Facebook Зеленского.

"Мы в Украине в течение последних 30 лет нашей независимости не строили сильную систему безопасности, потому что мы не ожидали от них [России] настолько агрессивных шагов, воинственных шагов, настолько кровавых шагов. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики", – сказал президент.

Зеленский отметил, что не хочет повторять этих ошибок.

"Я думаю, что одной войны в этом столетии для Украины достаточно", – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, если Россия не захочет отдать Украине Донбасс и Крым, это будет означать, что война не завершилась.

Президент указал, что украинцы дерутся за себя и за свою страну, а не против кого-то, убивая людей на их территории.

Глава государства желает и хочет, чтобы победа Украины в войне против России была уже летом 2023 года.

Война России против Украины. Главное (обновляется)