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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский назвал "самую большую ошибку" Украины за 30 лет независимости

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Одной войны в этом столетии для Украины достаточно, отметил Зеленский
Одной войны в этом столетии для Украины достаточно, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина не ожидала настолько агрессивных шагов со стороны своего соседа – России, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение.

Об этом в интервью чешскому телевидению сказал президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись интервью опубликована 2 ноября в Facebook Зеленского.

"Мы в Украине в течение последних 30 лет нашей независимости не строили сильную систему безопасности, потому что мы не ожидали от них [России] настолько агрессивных шагов, воинственных шагов, настолько кровавых шагов. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики", – сказал президент.

Зеленский отметил, что не хочет повторять этих ошибок.

"Я думаю, что одной войны в этом столетии для Украины достаточно", – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, если Россия не захочет отдать Украине Донбасс и Крым, это будет означать, что война не завершилась.

Президент указал, что украинцы дерутся за себя и за свою страну, а не против кого-то, убивая людей на их территории.

Глава государства желает и хочет, чтобы победа Украины в войне против России была уже летом 2023 года.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1543988879356375/

Теги: Россия, Украина, агрессия, независимость, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, президент, безопасность, интервью
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