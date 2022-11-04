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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Любые "уступки" Путину сегодня – это соглашение с дьяволом. Вам не понравится его цена

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Подоляк перечислил, что произойдет в случае победы России над Украиной
Подоляк перечислил, что произойдет в случае победы России над Украиной
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

От победы Украины в войне с Россией мир выиграет. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 4 ноября в Twitter.

"Если РФ проиграет войну, мир будет ждать десятилетие стабильности, безопасности, экономического роста. Если РФ победит, получим период хаоса: расцвет тираний, войн, геноцидов, ядерные гонки", – написал он.

Подоляк подчеркнул, что "любые "уступки" Путину сегодня – это соглашение с дьяволом".

"Вам не понравится его цена", – заявил советник главы ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории УкраиныПостепенное продвижение ВСУ продолжается.

В ходе российской агрессии против Украины в мире возникли продовольственный кризис и кризис с беженцами.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, советник, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, Михаил Подоляк
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