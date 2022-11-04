Подоляк: Любые "уступки" Путину сегодня – это соглашение с дьяволом. Вам не понравится его цена

"Если РФ проиграет войну, мир будет ждать десятилетие стабильности, безопасности, экономического роста. Если РФ победит, получим период хаоса: расцвет тираний, войн, геноцидов, ядерные гонки", – написал он.

Подоляк подчеркнул, что "любые "уступки" Путину сегодня – это соглашение с дьяволом".

"Вам не понравится его цена", – заявил советник главы ОП.

Якщо Рф програє війну, на світ чекатиме десятиріччя стабільності, безпеки, економічного зростання. Якщо Рф переможе, отримаємо період хаосу: розквіт тираній, війн, геноцидів, ядерні перегони. Будь-які «поступки» Путіну сьогодні – це угода з дияволом. Вам не сподобається її ціна.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.

В ходе российской агрессии против Украины в мире возникли продовольственный кризис и кризис с беженцами.