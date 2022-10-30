Невзлин: Война стратегически закончится победой Украины. Это неизбежно. Уже понятно, что Украина будет в границах 1991 года

"Война закончится стратегически победой Украины. Это неизбежно. При этом при всем теперь понятно, что это будет и Крым, и все остальные территории в границах 91-го или, если хотите, 94-го года. Абсолютно очевидно. Иначе это неоконченная война, и она никогда не кончится, а будет продолжаться. Оконченная война – это границы на 91–94-й год", – сказал он.

Также Невзлин выразил уверенность, что Украина вступит в НАТО в качестве передовой армии, которая умеет воевать на европейском континенте, в том числе с Россией.

Невзлин: Думаю, что после переговоров американцев с китайцами Путину будет поставлен ультиматум с двух сторон. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube