Невзлин: Война стратегически закончится победой Украины. Это неизбежно. Уже понятно, что Украина будет в границах 1991 года

"Война закончится стратегически победой Украины. Это неизбежно. При этом при всем теперь понятно, что это будет и Крым, и все остальные территории в границах 91-го или, если хотите, 94-го года. Абсолютно очевидно. Иначе это неоконченная война, и она никогда не кончится, а будет продолжаться. Оконченная война – это границы на 91–94-й год", – сказал он.
Также Невзлин выразил уверенность, что Украина вступит в НАТО в качестве передовой армии, которая умеет воевать на европейском континенте, в том числе с Россией.
Невзлин: Думаю, что после переговоров американцев с китайцами Путину будет поставлен ультиматум с двух сторон. Читайте полную версию интервью
В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на востоке Украины, вследствие чего были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Весной ВСУ изгнали оккупантов с северных областей. Сейчас боевые действия ведутся на юге и востоке Украины.