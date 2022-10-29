Невзлин: Я не собираюсь больше работать в России и на Россию. После Бучи и Ирпеня считайте меня русофобом. Я учу украинский язык и хотел бы участвовать в восстановлении Украины

"Я работать в России и на Россию не собираюсь больше. Я не собираюсь разгребать эти "авгиевы конюшни", у меня нет столько нервной системы, чтобы терпеть этих людей [...] после [российских военных преступлений] Бучи и Ирпеня. Считайте меня русофобом", – сказал Невзлин.
По словам бизнесмена, в Россию он может приехать "один раз, посмотреть на некоторые места" и встретиться с друзьями и кем-то еще.
"Я думаю, два-три дня мне бы хватило", – отметил он.
Невзлин заявил, что он "хотел бы поучаствовать в восстановлении Украины".
"Я думаю, что там будет много работы и физической, и политической, и интеллектуальной. Поэтому сейчас я учу украинский язык и, надеюсь, через некоторое время я смогу изъясняться более-менее прилично", – объяснил бизнесмен.
Он считает, что война России против Украины закончится в 2023 году.
Невзлин уехал из России в 2003 году, когда власти предъявили ЮКОСу налоговые претензии и заморозили активы. Сейчас бизнесмен проживает в Израиле, у него есть израильское гражданство.
В РФ против Невзлина открыто уголовное дело, ему вменяют уклонение от уплаты налогов, растрату, а также организацию убийств и покушений. В 2008 году Невзлина заочно приговорили в России к пожизненному заключению. Израиль отказался его экстрадировать.