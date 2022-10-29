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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзлин: Я не собираюсь больше работать в России и на Россию. После Бучи и Ирпеня считайте меня русофобом. Я учу украинский язык и хотел бы участвовать в восстановлении Украины

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Невзлин не исключает свой приезд в Россию на "два-три дня"
Невзлин не исключает свой приезд в Россию на "два-три дня"
Фото: Leonid Nevzlin / Facebook

Российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что не планирует работать в России и на Россию даже после победы Украины.

"Я работать в России и на Россию не собираюсь больше. Я не собираюсь разгребать эти "авгиевы конюшни", у меня нет столько нервной системы, чтобы терпеть этих людей [...] после [российских военных преступлений] Бучи и Ирпеня. Считайте меня русофобом", – сказал Невзлин.

По словам бизнесмена, в Россию он может приехать "один раз, посмотреть на некоторые места" и встретиться с друзьями и кем-то еще.

"Я думаю, два-три дня мне бы хватило", – отметил он.

Невзлин заявил, что он "хотел бы поучаствовать в восстановлении Украины".

"Я думаю, что там будет много работы и физической, и политической, и интеллектуальной. Поэтому сейчас я учу украинский язык и, надеюсь, через некоторое время я смогу изъясняться более-менее прилично", – объяснил бизнесмен.

Он считает, что война России против Украины закончится в 2023 году.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Невзлин уехал из России в 2003 году, когда власти предъявили ЮКОСу налоговые претензии и заморозили активы. Сейчас бизнесмен проживает в Израиле, у него есть израильское гражданство.

В РФ против Невзлина открыто уголовное дело, ему вменяют уклонение от уплаты налогов, растрату, а также организацию убийств и покушений. В 2008 году Невзлина заочно приговорили в России к пожизненному заключению. Израиль отказался его экстрадировать.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, война, украинский язык, Ирпень, Буча, война России против Украины, Леонид Невзлин
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