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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Турция предложит продлить "зерновое соглашение" еще на год. Министр обороны Турции заявил, что Украина якобы дала письменные гарантии России

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Акар заявил, что Турция выступает с идеей продлить действие "зерновой сделки" еще на год
Акар заявил, что Турция выступает с идеей продлить действие "зерновой сделки" еще на год
Фото: EPA

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о намерении Турции предложить продлить "зерновое соглашение" еще на один год. Об этом 7 ноября сообщает турецкое издание Hürriyet.

"Мы обсуждали конфликт и гуманитарные условия отдельно. Украина дала письменную гарантию России через Турцию. Мы будем предлагать продлить соглашение еще на один год", – заявил министр.

Hürriyet не уточняет, чего касается гарантия, которую, по словам министра, Украина якобы дала России. 

Действующее на данный момент "зерновое соглашение" заканчивается 19 ноября.

Президент РФ Владимир Путин 1 ноября утверждал, что Россия якобы получила от Украины (через Турцию) заверения в том, что "зерновой коридор" не будет использоваться в военных целях. Таких гарантий Россия потребовала от Украины для продолжения своего участия в "зерновом соглашении".

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил 2 ноября, что "Украина не использовала и не планировала использовать "зерновой коридор" в военных целях" и четко соблюдает положения "зернового соглашения". Никаких новых обязательств, выходящих за пределы уже существующих в "зерновом соглашении", Украинское государство на себя не принимало, подчеркнул спикер МИД Украины.

Контекст:

Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за якобы "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора". Так, 29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям.

Зеленский потребовал жесткой международной реакции на приостановку участия РФ в черноморской "зерновой инициативе". США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.

31 октября в ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него.

31 октября и 1 ноября, несмотря на приостановку РФ участия в "зерновой сделке", из портов Украины вышли суда с продовольствием.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 1 ноября провел с президентом РФ Владимиром Путиным переговоры по поводу "зернового соглашения". Россия после переговоров с турецкой стороной сообщила, что возвращается к "зерновой сделке".

В Офисе президента Украины отметили, что западным лидерам стоит "извлечь урок из зерновой "османской дипломатии".

Зеленский в ходе разговора с Эрдоганом вечером 2 ноября поблагодарил президента Турции "за активное участие в сохранении "зернового соглашения".

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