Турция предложит продлить "зерновое соглашение" еще на год. Министр обороны Турции заявил, что Украина якобы дала письменные гарантии России

Акар заявил, что Турция выступает с идеей продлить действие "зерновой сделки" еще на год Фото: EPA

"Мы обсуждали конфликт и гуманитарные условия отдельно. Украина дала письменную гарантию России через Турцию. Мы будем предлагать продлить соглашение еще на один год", – заявил министр.

Hürriyet не уточняет, чего касается гарантия, которую, по словам министра, Украина якобы дала России.

Действующее на данный момент "зерновое соглашение" заканчивается 19 ноября.

Президент РФ Владимир Путин 1 ноября утверждал, что Россия якобы получила от Украины (через Турцию) заверения в том, что "зерновой коридор" не будет использоваться в военных целях. Таких гарантий Россия потребовала от Украины для продолжения своего участия в "зерновом соглашении".



Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил 2 ноября, что "Украина не использовала и не планировала использовать "зерновой коридор" в военных целях" и четко соблюдает положения "зернового соглашения". Никаких новых обязательств, выходящих за пределы уже существующих в "зерновом соглашении", Украинское государство на себя не принимало, подчеркнул спикер МИД Украины.