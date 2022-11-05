В G7 выступают за продление "зернового соглашения"

"Мы решительно поддерживаем призыв генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] о продлении черноморской "зерновой инициативы", которая привела к снижению мировых цен на продовольствие. Мы призываем Россию прислушаться к призыву генерального секретаря", – говорится в заявлении.

Также страны G7 "ускоряют работу" по доставке удобрений наиболее уязвимым слоям населения.

"Мы обязуемся продвигать более устойчивые и инклюзивные продовольственные системы во всем мире и призываем G20 поддержать эти усилия", – сообщили министры.

В "Большой семерке" заявили, что агрессивная война России против Украины "является движущей силой самого серьезного глобального продовольственного и энергетического кризиса в новейшей истории".

"Мы осуждаем попытки России использовать экспорт энергоносителей и продуктов питания в качестве инструмента геополитического принуждения. Возникшие в результате беспорядки особенно сильно ударяют по уязвимым странам и сообществам во всем мире, усугубляя и без того тяжелую ситуацию, вызванную климатическим кризисом, пандемией COVID-19 и существующими конфликтами. Мы будем продолжать координировать свои действия в рамках G7 и за ее пределами, чтобы помочь смягчить последствия агрессивной войны России для глобальной экономической стабильности и международной продовольственной, пищевой и энергетической безопасности путем удовлетворения неотложных потребностей и осуществления среднесрочных и долгосрочных инвестиций в устойчивые системы", – говорится в заявлении.

Встреча глав МИД "Большой семерки" прошла в немецком Мюнстере 3–4 ноября.