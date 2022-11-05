В G7 выступают за продление "зернового соглашения"

"Мы решительно поддерживаем призыв генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] о продлении черноморской "зерновой инициативы", которая привела к снижению мировых цен на продовольствие. Мы призываем Россию прислушаться к призыву генерального секретаря", – говорится в заявлении.
Также страны G7 "ускоряют работу" по доставке удобрений наиболее уязвимым слоям населения.
"Мы обязуемся продвигать более устойчивые и инклюзивные продовольственные системы во всем мире и призываем G20 поддержать эти усилия", – сообщили министры.
В "Большой семерке" заявили, что агрессивная война России против Украины "является движущей силой самого серьезного глобального продовольственного и энергетического кризиса в новейшей истории".
"Мы осуждаем попытки России использовать экспорт энергоносителей и продуктов питания в качестве инструмента геополитического принуждения. Возникшие в результате беспорядки особенно сильно ударяют по уязвимым странам и сообществам во всем мире, усугубляя и без того тяжелую ситуацию, вызванную климатическим кризисом, пандемией COVID-19 и существующими конфликтами. Мы будем продолжать координировать свои действия в рамках G7 и за ее пределами, чтобы помочь смягчить последствия агрессивной войны России для глобальной экономической стабильности и международной продовольственной, пищевой и энергетической безопасности путем удовлетворения неотложных потребностей и осуществления среднесрочных и долгосрочных инвестиций в устойчивые системы", – говорится в заявлении.
Встреча глав МИД "Большой семерки" прошла в немецком Мюнстере 3–4 ноября.
29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за якобы "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.
31 октября в ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него.
31 октября и 1 ноября, несмотря на приостановку РФ участия в "зерновой сделке", из портов Украины вышли суда с продовольствием.
Президент Турции 1 ноября провел с президентом РФ Владимиром Путиным переговоры по поводу "зернового соглашения". Россия после переговоров с турецкой стороной сообщила, что возвращается к "зерновой сделке".
В Офисе президента Украины отметили, что западным лидерам стоит "извлечь урок из зерновой "османской дипломатии".
Зеленский в ходе разговора с Эрдоганом вечером 2 ноября поблагодарил президента Турции "за активное участие в сохранении "зернового соглашения".