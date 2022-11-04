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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области собрали уже почти 1,5 млн тонн урожая – ОВА

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По словам Олега Синегубова, сейчас в Харьковской области идет сбор технических сортов зерновых культур
По словам Олега Синегубова, сейчас в Харьковской области идет сбор технических сортов зерновых культур
Фото: EPA

В Харьковской области продолжается сбор поздних зерновых культур. Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 4 ноября сообщил в Telegram.

"Продолжается сбор поздних зерновых культур в Богодуховском, Красноградском, Лозовском, Харьковском и Чугуевском районах. В настоящее время уже обработали 78% площади и собрали 1,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур", – написал он.

По словам Синегубова, сейчас идет сбор технических сортов зерновых культур – собрали 232 тыс. тонн подсолнечника и 25,5 тыс. тонн сои.

Глава ОВА отметил, что в этом сезоне планируется собрать 2,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Также идет посевная под урожай 2023 года.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.

По состоянию на 25 октября под оккупацией оставалось менее 2% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил Синегубов.

Первый миллион тонн зерна украинские аграрии намолотили в первой декаде июля. 3 августа в Минагропроде прогнозировали урожай зерна на уровне 65–67 млн тонн. Для сравнения: в прошлом году было намолочено рекордные 106 млн тонн урожая, сообщал тогдашний министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

19 августа пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия сообщила, что в Украине собрали 23,4 млн тонн ранних зерновых нового урожая. Его собрали с площади 6,1 млн га, а это 55% засеянной территории.

Теги: война, культура, Харьковская область, Чугуев, урожай, война России против Украины, Олег Синегубов, зерно
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