В Харьковской области собрали уже почти 1,5 млн тонн урожая – ОВА

По словам Олега Синегубова, сейчас в Харьковской области идет сбор технических сортов зерновых культур Фото: EPA

"Продолжается сбор поздних зерновых культур в Богодуховском, Красноградском, Лозовском, Харьковском и Чугуевском районах. В настоящее время уже обработали 78% площади и собрали 1,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур", – написал он.

По словам Синегубова, сейчас идет сбор технических сортов зерновых культур – собрали 232 тыс. тонн подсолнечника и 25,5 тыс. тонн сои.

Глава ОВА отметил, что в этом сезоне планируется собрать 2,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Также идет посевная под урожай 2023 года.