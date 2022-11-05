За неделю из морских портов Украины вышли 28 судов с более чем 800 тыс. тонн агропродукции на борту – Зеленский

28 судов, которые за семь дней вышли из портов Украины, направляются в восемь стран мира, рассказал Зеленский Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Об этом 5 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Мир не поддался российскому шантажу, ключевые субъекты действовали решительно, и как результат – обострения продовольственного кризиса удалось избежать. Это один из наиболее значимых международных результатов всей осени. Когда мир объединен, у террористов нет шансов", – отметил президент Украины.

По словам Зеленского, за последнюю неделю из портов Одесса, Черноморск и Пивденный вышли 28 судов, которые перевозят более 800 тыс. тонн агропродукции.

"Египет, Ливия, Марокко, Алжир, Оман, Турция, Китай и Эфиопия. Причем судно в Эфиопию зафрахтовано Продовольственной программой ООН, на борту – 30 тыс. тонн пшеницы. И это типичный перечень стран, потребляющих большую часть нашего аграрного экспорта", – подчеркнул президент.