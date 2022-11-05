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За неделю из морских портов Украины вышли 28 судов с более чем 800 тыс. тонн агропродукции на борту – Зеленский

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28 судов, которые за семь дней вышли из портов Украины, направляются в восемь стран мира, рассказал Зеленский
28 судов, которые за семь дней вышли из портов Украины, направляются в восемь стран мира, рассказал Зеленский
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Мир на примере экспортной "зерновой инициативы" способен гарантировать стабильность, несмотря на любые угрозы, которые создает Россия.

Об этом 5 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Мир не поддался российскому шантажу, ключевые субъекты действовали решительно, и как результат – обострения продовольственного кризиса удалось избежать. Это один из наиболее значимых международных результатов всей осени. Когда мир объединен, у террористов нет шансов", – отметил президент Украины.

По словам Зеленского, за последнюю неделю из портов Одесса, Черноморск и Пивденный вышли 28 судов, которые перевозят более 800 тыс. тонн агропродукции.

"Египет, Ливия, Марокко, Алжир, Оман, Турция, Китай и Эфиопия. Причем судно в Эфиопию зафрахтовано Продовольственной программой ООН, на борту – 30 тыс. тонн пшеницы. И это типичный перечень стран, потребляющих большую часть нашего аграрного экспорта", – подчеркнул президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/464743212422766/

Контекст:

Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за якобы "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора". Так, 29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям.

Зеленский потребовал жесткой международной реакции на приостановку участия РФ в черноморской "зерновой инициативе". США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.

31 октября в ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него.

31 октября и 1 ноября, несмотря на приостановку РФ участия в "зерновой сделке", из портов Украины вышли суда с продовольствием.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 1 ноября провел с президентом РФ Владимиром Путиным переговоры по поводу "зернового соглашения". Россия после переговоров с турецкой стороной сообщила, что возвращается к "зерновой сделке".

В Офисе президента Украины отметили, что западным лидерам стоит "извлечь урок из зерновой "османской дипломатии".

Зеленский в ходе разговора с Эрдоганом вечером 2 ноября поблагодарил президента Турции "за активное участие в сохранении "зернового соглашения".

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