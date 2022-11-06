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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Готовимся отвечать". Зеленский сказал, что РФ концентрирует силы для возможных новых массированных ударов по украинской инфраструктуре

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Зеленский отметил, что РФ хочет ударить прежде всего по энергетической инфраструктуре Украины
Зеленский отметил, что РФ хочет ударить прежде всего по энергетической инфраструктуре Украины
Фото: president.gov.ua

Россия концентрирует силы и средства для возможных повторных массированных ударов по украинской инфраструктуре. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 6 ноября, опубликованном его пресс-службой.

"Мы также понимаем, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре. Прежде всего энергетической. В том числе и для этого России понадобились иранские ракеты. Мы готовимся отвечать", – сказал глава государства.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.

31 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.

В стране ввели ограничения потребления электроэнергии.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: энергетика, электричество, электроэнергия, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины
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