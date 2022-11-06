"Готовимся отвечать". Зеленский сказал, что РФ концентрирует силы для возможных новых массированных ударов по украинской инфраструктуре

"Мы также понимаем, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по нашей инфраструктуре. Прежде всего энергетической. В том числе и для этого России понадобились иранские ракеты. Мы готовимся отвечать", – сказал глава государства.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.

31 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.

В стране ввели ограничения потребления электроэнергии.