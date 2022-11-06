В Украине к теплу подключена половина объектов, газа для зимы достаточно – Шмыгаль

Шмыгаль называл три региона, где подключили к теплу больше всего объектов Фото: kmu.gov.ua

"К теплу уже подключена половина объектов в стране. В газохранилищах 14,5 млрд м³ газа, что достаточно для прохождения зимы", – написал он.

Премьер-министр отметил, что власти делают "все, чтобы каждый украинец зимой был со светом и теплом".

"Энергетики [в режиме] "24 на 7" продолжают ремонты, чтобы восстановить стабильное энергоснабжение. Украина получила от доноров уже 700 генераторов и еще 900 будут доставлены в ближайшее время. 12 стран поддерживают нас необходимым оборудованием для ремонтов", – объяснил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что тарифы на текущий отопительный сезон не увеличиваются, а субсидии выделяются.

4 ноября Шмыгаль говорил, что в Украине больше всего объектов подключено к теплу в Житомирской, Закарпатской и Харьковской областях.