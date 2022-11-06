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ОБЩЕСТВО

В Украине к теплу подключена половина объектов, газа для зимы достаточно – Шмыгаль

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Шмыгаль называл три региона, где подключили к теплу больше всего объектов
Шмыгаль называл три региона, где подключили к теплу больше всего объектов
Фото: kmu.gov.ua

Отопительный сезон в Украине начался уже для половины объектов, сообщил 6 ноября в Fаcebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"К теплу уже подключена половина объектов в стране. В газохранилищах 14,5 млрд м³ газа, что достаточно для прохождения зимы", – написал он.

Премьер-министр отметил, что власти делают "все, чтобы каждый украинец зимой был со светом и теплом".

"Энергетики [в режиме] "24 на 7" продолжают ремонты, чтобы восстановить стабильное энергоснабжение. Украина получила от доноров уже 700 генераторов и еще 900 будут доставлены в ближайшее время. 12 стран поддерживают нас необходимым оборудованием для ремонтов", – объяснил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что тарифы на текущий отопительный сезон не увеличиваются, а субсидии выделяются.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid02p46Uof575dzxuwdsNVDrYyRFqsYTmTQAydGCJV3NgWZmGxmNM3RkjHD8fXfnzrdbl

4 ноября Шмыгаль говорил, что в Украине больше всего объектов подключено к теплу в Житомирской, Закарпатской и Харьковской областях.

Контекст:

4 октября Шмыгаль предупреждал, что отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать услуги.

Президент Владимир Зеленский также говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".

Неприфронтовые общины Украины готовы к отопительному сезону почти на 100%, объявлял Шмыгаль 18 октября. 21 октября в Минрегионе рассказали, что 18 областей Украины полностью готовы к отопительному сезону.

В Минрегионе заявляли, что в большинстве областей Украины отопительный сезон начнется в конце октября. В Киеве отопительный сезон начали с 20 октября.

В октябре Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. В стране начали временно отключать электроэнергию.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: газ, энергетика, отопление, отопительный сезон, тарифы, электроэнергия, зима, ремонт, субсидии, премьер-министр, Денис Шмыгаль
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