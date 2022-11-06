В Украине к теплу подключена половина объектов, газа для зимы достаточно – Шмыгаль

"К теплу уже подключена половина объектов в стране. В газохранилищах 14,5 млрд м³ газа, что достаточно для прохождения зимы", – написал он.
Премьер-министр отметил, что власти делают "все, чтобы каждый украинец зимой был со светом и теплом".
"Энергетики [в режиме] "24 на 7" продолжают ремонты, чтобы восстановить стабильное энергоснабжение. Украина получила от доноров уже 700 генераторов и еще 900 будут доставлены в ближайшее время. 12 стран поддерживают нас необходимым оборудованием для ремонтов", – объяснил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что тарифы на текущий отопительный сезон не увеличиваются, а субсидии выделяются.
4 ноября Шмыгаль говорил, что в Украине больше всего объектов подключено к теплу в Житомирской, Закарпатской и Харьковской областях.
4 октября Шмыгаль предупреждал, что отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать услуги.
Президент Владимир Зеленский также говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".
Неприфронтовые общины Украины готовы к отопительному сезону почти на 100%, объявлял Шмыгаль 18 октября. 21 октября в Минрегионе рассказали, что 18 областей Украины полностью готовы к отопительному сезону.
В Минрегионе заявляли, что в большинстве областей Украины отопительный сезон начнется в конце октября. В Киеве отопительный сезон начали с 20 октября.
В октябре Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. В стране начали временно отключать электроэнергию.