Шмыгаль: Почти половина объектов по всей Украине подключена к теплу, в Киеве отапливается 78% зданий

Об этом 4 ноября на заседании правительства сообщил премьер-министр Деннис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Относительно прохождения отопительного сезона. Сегодня почти половина (45,6%) объектов по всей Украине подключена к теплу. Это школы, детсады, больницы, жилые дома. Больше всего – в Житомирской, Закарпатской и Харьковской областях. В Киеве отапливается 78% зданий", – сказал Шмыгаль.

По его словам, в подземных газохранилищах "достаточно ресурса".

"Накоплено 14,5 млрд м³ газа. Учитывая ожидаемые зарубежные поставки, этих объемов достаточно, чтобы пройти отопительный сезон", – резюмировал Шмыгаль.