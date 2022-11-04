Шмыгаль: Почти половина объектов по всей Украине подключена к теплу, в Киеве отапливается 78% зданий

Об этом 4 ноября на заседании правительства сообщил премьер-министр Деннис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.
"Относительно прохождения отопительного сезона. Сегодня почти половина (45,6%) объектов по всей Украине подключена к теплу. Это школы, детсады, больницы, жилые дома. Больше всего – в Житомирской, Закарпатской и Харьковской областях. В Киеве отапливается 78% зданий", – сказал Шмыгаль.
По его словам, в подземных газохранилищах "достаточно ресурса".
"Накоплено 14,5 млрд м³ газа. Учитывая ожидаемые зарубежные поставки, этих объемов достаточно, чтобы пройти отопительный сезон", – резюмировал Шмыгаль.
Шмыгаль 4 октября предупреждал, что отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать услуги.
Президент Владимир Зеленский также говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".
Неприфронтовые общины Украины готовы к отопительному сезону почти на 100%, сообщил Шмыгаль 18 октября. 21 октября в Минрегионе рассказали, что 18 областей Украины полностью готовы к отопительному сезону.
В Минрегионе заявляли, что в большинстве областей Украины отопительный сезон начнется в конце октября. В Киеве отопительный сезон начали с 20 октября.