Украина к началу ноября планирует накопить до 15 млрд м³ газа – Минрегион

Об этом 21 октября сообщил журналистам министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, его цитирует "Интерфакс-Украина".
"Сейчас у нас 14,5 млрд м³ газа. На 1 ноября будет 15 млрд м³. Идем по плану, и этого для прохождения осенне-зимнего периода будет вполне достаточно", – сказал глава Минрегиона.
По словам Чернышова, показателя в 15 млрд м³ планируется достичь в основном за счет собственной добычи газа (государственной и частной).
В то же время руководитель Минрегиона не исключил, что Украине могут понадобиться дополнительные объемы газа – если будет рекордно холодная зима и определенные потери в угольной генерации в результате ударов оккупантов.
"В таком случае… понадобятся еще примерно 2 млрд м³ газа", – подчеркнул Чернышов.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил 18 октября, что Украина накопила в подземных газохранилищах 14 млрд 135 млн м³ газа.
7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Шмыгаль заявлял, что из-за войны и постоянных российских обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы уже "достигли десятков миллиардов гривен".
Президент Владимир Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".
Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа.
Глава "Нафтогазу України" Юрий Витренко заявил, что украинцам в этом году предстоит, "вероятно, самая холодная зима за последние десятилетия".