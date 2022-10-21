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Украина к началу ноября планирует накопить до 15 млрд м³ газа – Минрегион

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Украина накопила в подземных газохранилищах 14,5 млрд м&sup3; газа, отметил Чернышов
Украина накопила в подземных газохранилищах 14,5 млрд м³ газа, отметил Чернышов
Фото: EPA

Украина до 1 ноября планирует увеличить запасы газа в подземных хранилищах до 15 млрд м³.

Об этом 21 октября сообщил журналистам министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, его цитирует "Интерфакс-Украина".

"Сейчас у нас 14,5 млрд м³ газа. На 1 ноября будет 15 млрд м³. Идем по плану, и этого для прохождения осенне-зимнего периода будет вполне достаточно", – сказал глава Минрегиона.

По словам Чернышова, показателя в 15 млрд м³ планируется достичь в основном за счет собственной добычи газа (государственной и частной).

В то же время руководитель Минрегиона не исключил, что Украине могут понадобиться дополнительные объемы газа – если будет рекордно холодная зима и определенные потери в угольной генерации в результате ударов оккупантов.

"В таком случае… понадобятся еще примерно 2 млрд м³ газа", – подчеркнул Чернышов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил 18 октября, что Украина накопила в подземных газохранилищах 14 млрд 135 млн м³ газа.

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Шмыгаль заявлял, что из-за войны и постоянных российских обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы уже "достигли десятков миллиардов гривен".

Президент Владимир Зеленский говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".

Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа.

Глава "Нафтогазу України" Юрий Витренко заявил, что украинцам в этом году предстоит, "вероятно, самая холодная зима за последние десятилетия".

Теги: Украина, газ, отопительный сезон, ПХГ, Министерство регионального развития, обстрелы, Алексей Чернышов
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