Украина к началу ноября планирует накопить до 15 млрд м³ газа – Минрегион

Об этом 21 октября сообщил журналистам министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, его цитирует "Интерфакс-Украина".

"Сейчас у нас 14,5 млрд м³ газа. На 1 ноября будет 15 млрд м³. Идем по плану, и этого для прохождения осенне-зимнего периода будет вполне достаточно", – сказал глава Минрегиона.

По словам Чернышова, показателя в 15 млрд м³ планируется достичь в основном за счет собственной добычи газа (государственной и частной).

В то же время руководитель Минрегиона не исключил, что Украине могут понадобиться дополнительные объемы газа – если будет рекордно холодная зима и определенные потери в угольной генерации в результате ударов оккупантов.

"В таком случае… понадобятся еще примерно 2 млрд м³ газа", – подчеркнул Чернышов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил 18 октября, что Украина накопила в подземных газохранилищах 14 млрд 135 млн м³ газа.