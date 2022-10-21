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18 областей Украины полностью готовы к отопительному сезону – Минрегион

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Отопительный сезон стартовал, отметил Чернышов
Отопительный сезон стартовал, отметил Чернышов
Фото: Мінрегіон / Facebook

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов 21 октября провел 10-е заседание штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов.

Об этом сообщил пресс-центр Минрегиона.

"Отопительный сезон стартовал. Но каждый регион должен ответственно отнестись к этому. Ведь решение о начале отопительного сезона на местах зависит от двух важных факторов: температурного показателя и экономии энергоресурсов. Наша главная задача – обеспечить максимально стабильную работу жилищно-коммунальной инфраструктуры этой зимой", – отметил Чернышов.

Указывается, что во время заседания штаба замминистра Наталья Хоцяновская доложила о готовности к старту отопительного сезона регионов Украины.

Так, в настоящее время в стране 99,1% котельных готовы к отопительному периоду, при этом 18 областей имеют 100-процентную подготовку. В то же время четыре области (Черниговская, Харьковская, Полтавская и Сумская) готовы более чем на 99%, а на подконтрольной Украине территории Донецкой области готовность составляет: 51,5% – жилые дома, 58% – котельные.

Инфографика: minregion.gov.ua
Инфографика: minregion.gov.ua

Контекст:

Премьер-министр Денис Шмыгаль 4 октября предупреждал, что отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать услуги.

Президент Владимир Зеленский также говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".

Неприфронтовые общины Украины готовы к отопительному сезону почти на 100%, сообщил Шмыгаль 18 октября.

В Минрегионе проинформировали, что в большинстве областей Украины отопительный сезон начнется в конце октября. В Киеве отопительный сезон начали с 20 октября.

Теги: Украина, отопительный сезон, Министерство регионального развития, инфраструктура, Алексей Чернышов, заседание
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