18 областей Украины полностью готовы к отопительному сезону – Минрегион

Об этом сообщил пресс-центр Минрегиона.

"Отопительный сезон стартовал. Но каждый регион должен ответственно отнестись к этому. Ведь решение о начале отопительного сезона на местах зависит от двух важных факторов: температурного показателя и экономии энергоресурсов. Наша главная задача – обеспечить максимально стабильную работу жилищно-коммунальной инфраструктуры этой зимой", – отметил Чернышов.

Указывается, что во время заседания штаба замминистра Наталья Хоцяновская доложила о готовности к старту отопительного сезона регионов Украины.

Так, в настоящее время в стране 99,1% котельных готовы к отопительному периоду, при этом 18 областей имеют 100-процентную подготовку. В то же время четыре области (Черниговская, Харьковская, Полтавская и Сумская) готовы более чем на 99%, а на подконтрольной Украине территории Донецкой области готовность составляет: 51,5% – жилые дома, 58% – котельные.