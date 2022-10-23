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В Украине накоплено достаточно газа, чтобы стабильно пройти зиму – Шмыгаль

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Шмыгаль сообщил, что накоплено уже 14,2 млрд м&sup3; газа
Шмыгаль сообщил, что накоплено уже 14,2 млрд м³ газа
Фото: kmu.gov.ua

В большинстве городов Украины начали включать отопление, сообщил 23 октября в Fаcebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В Украине, несмотря на обстрелы, начался отопительный сезон. В большинстве городов уже началось подключение тепла. Сейчас у нас в хранилищах газа около 14,2 млрд м³, и этого абсолютно достаточно, чтобы стабильно пройти эту зиму", – написал премьер.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid02UZYYBQYMV8APyd9YV71GnXE97RRcKpeXybvzKHo3XyqdpeNsmopLrDhPvrrW3me9l

Двумя днями ранее, 21 октября, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов говорил, что в украинских хранилищах накоплено 14,5 млрд м³ газа, а 1 ноября будет 15 млрд м³.

Контекст:

4 октября Шмыгаль предупреждал, что из-за войны отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать услуги.

Президент Владимир Зеленский также говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".

Неприфронтовые общины Украины готовы к отопительному сезону почти на 100%, сообщал Шмыгаль 18 октября.

В Минрегионе проинформировали, что в большинстве областей Украины отопительный сезон начнется в конце октября. В Киеве отопительный сезон начали с 20 октября.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: газ, отопление, отопительный сезон, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Алексей Чернышов
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