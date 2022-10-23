В Украине накоплено достаточно газа, чтобы стабильно пройти зиму – Шмыгаль

Шмыгаль сообщил, что накоплено уже 14,2 млрд м³ газа Фото: kmu.gov.ua

"В Украине, несмотря на обстрелы, начался отопительный сезон. В большинстве городов уже началось подключение тепла. Сейчас у нас в хранилищах газа около 14,2 млрд м³, и этого абсолютно достаточно, чтобы стабильно пройти эту зиму", – написал премьер.

Двумя днями ранее, 21 октября, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов говорил, что в украинских хранилищах накоплено 14,5 млрд м³ газа, а 1 ноября будет 15 млрд м³.