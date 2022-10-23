В Украине накоплено достаточно газа, чтобы стабильно пройти зиму – Шмыгаль

"В Украине, несмотря на обстрелы, начался отопительный сезон. В большинстве городов уже началось подключение тепла. Сейчас у нас в хранилищах газа около 14,2 млрд м³, и этого абсолютно достаточно, чтобы стабильно пройти эту зиму", – написал премьер.
Двумя днями ранее, 21 октября, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов говорил, что в украинских хранилищах накоплено 14,5 млрд м³ газа, а 1 ноября будет 15 млрд м³.
4 октября Шмыгаль предупреждал, что из-за войны отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать услуги.
Президент Владимир Зеленский также говорил, что из-за агрессии России это будет "самая сложная зима за все годы независимости".
Неприфронтовые общины Украины готовы к отопительному сезону почти на 100%, сообщал Шмыгаль 18 октября.
В Минрегионе проинформировали, что в большинстве областей Украины отопительный сезон начнется в конце октября. В Киеве отопительный сезон начали с 20 октября.