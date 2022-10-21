Почти все контролируемые Украиной территории обеспечены электроэнергией – Шмыгаль

"Несмотря на то, что удары по энергетической инфраструктуре наносятся больше недели, ситуация остается тяжелой, но контролируемой. Мы значительно увеличили количество ремонтных бригад. Закуплено дополнительное оборудование для ремонтов, хранящееся в надежных местах. Страны-партнеры постоянно оказывают необходимую помощь", – сказал он.

Глава правительства перечислил страны, которые помогают Украине справляться с проблемами.

"$55 млн выделено США для ремонта и технического обслуживания газовых труб, а также для предоставления электрогенераторов, альтернативных источников топлива для социальной инфраструктуры. €70 млн предусматривают Нидерланды. Дания помогает с отопительным сезоном в Николаевской области. Есть предварительные договоренности с Норвегией и Великобританией о поставках газа, особенно в случае критической потребности зимой", – объяснил он.

По словам Шмыгаля, Евросоюз и Канада "также подключаются к помощи", а компании из Бельгии, Польши, Германии, Италии и других стран передают компании "Укрэнерго" генераторы, трансформаторное оборудование, провода, изоляторы для линий электропередач и другое.

"Передают не только сейчас, но все эти месяцы, благодаря чему мы можем быстрее возобновлять поставки электроэнергии", – подчеркнул премьер.

Он отметил, что все службы работают в режиме 24/7.

"Ограничения и отключения возможны, особенно в регионах с традиционно большим потреблением и в пострадавших от ракетных обстрелов – в центральных областях, северо-восточных и западных. Но почти все контролируемые Украиной территории обеспечены электроэнергией. Сейчас 99% населенных пунктов, где на постоянной основе нет света, – это либо оккупированные территории, либо населенные пункты в непосредственной близости от зоны боевых действий, и там нет возможностей сделать ремонты", – объяснил Шмыгаль.

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С 10-го по 20 октября в Украине в результате обстрелов со стороны оккупантов было повреждено более 400 объектов, в том числе энергетических, отметил премьер.

По его словам, параллельно украинские объекты энергетики находятся под постоянными кибератаками.