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Почти все контролируемые Украиной территории обеспечены электроэнергией – Шмыгаль

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Большинство проблемных электролиний находится на оккупированной территории, отметил премьер
Большинство проблемных электролиний находится на оккупированной территории, отметил премьер
Фото: pixabay.com

После обстрелов российскими оккупантами объектов энергетики Украины ситуация тяжелая, но контролируемая. Об этом заявил 21 октября на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, стенограмму его выступления опубликовал сайт правительства.

"Несмотря на то, что удары по энергетической инфраструктуре наносятся больше недели, ситуация остается тяжелой, но контролируемой. Мы значительно увеличили количество ремонтных бригад. Закуплено дополнительное оборудование для ремонтов, хранящееся в надежных местах. Страны-партнеры постоянно оказывают необходимую помощь", – сказал он.

Глава правительства перечислил страны, которые помогают Украине справляться с проблемами.

"$55 млн выделено США для ремонта и технического обслуживания газовых труб, а также для предоставления электрогенераторов, альтернативных источников топлива для социальной инфраструктуры. €70 млн предусматривают Нидерланды. Дания помогает с отопительным сезоном в Николаевской области. Есть предварительные договоренности с Норвегией и Великобританией о поставках газа, особенно в случае критической потребности зимой", – объяснил он.

По словам Шмыгаля, Евросоюз и Канада "также подключаются к помощи", а компании из Бельгии, Польши, Германии, Италии и других стран передают компании "Укрэнерго" генераторы, трансформаторное оборудование, провода, изоляторы для линий электропередач и другое.

"Передают не только сейчас, но все эти месяцы, благодаря чему мы можем быстрее возобновлять поставки электроэнергии", – подчеркнул премьер.

Он отметил, что все службы работают в режиме 24/7.

"Ограничения и отключения возможны, особенно в регионах с традиционно большим потреблением и в пострадавших от ракетных обстрелов – в центральных областях, северо-восточных и западных. Но почти все контролируемые Украиной территории обеспечены электроэнергией. Сейчас 99% населенных пунктов, где на постоянной основе нет света, – это либо оккупированные территории, либо населенные пункты в непосредственной близости от зоны боевых действий, и там нет возможностей сделать ремонты", – объяснил Шмыгаль.

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С 10-го по 20 октября в Украине в результате обстрелов со стороны оккупантов было повреждено более 400 объектов, в том числе энергетических, отметил премьер.

По его словам, параллельно украинские объекты энергетики находятся под постоянными кибератаками.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, говорил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00. После того как 19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области и нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, в Украине начались массовые отключения электроэнергии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Германия, Польша, Великобритания, Италия, Канада, Нидерланды, Дания, война, Норвегия, энергетика, Бельгия, правительство, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, Евросоюз, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, энергосистема, Кабмин, топливо
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