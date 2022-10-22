Правительство решило перевести на бюджет более 80 тыс. украинских студентов. Зеленский и Шмыгаль рассказали, о ком речь

Для обеспечения перевода студентов с контрактной формы на бюджетную государство выделит 363 млн грн Фото: depositphotos.com

"Сегодня правительство приняло важное решение, касающееся десятков тысяч украинских студентов. Тех, чей дом на временно оккупированной территории или в районах рядом с фронтом, а также детей погибших защитников и защитниц Украины, членов семей участников боевых действий. Все они будут переведены из контрактной формы обучения на бюджетную в наших университетах и колледжах", – сказал он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что речь о более чем 80 тыс. украинских студентов.

По его словам, это касается:

детей погибших защитников и защитниц Украины, участников боевых действий и их детей.

внутренне перемещенных лиц, переехавших из общин, которые находятся в оккупации, или где ведутся активные боевые действия.

"Все студенты из этих категорий, зачисленные на контракт до 2021 года включительно, смогут продолжать обучение за средства государства", – добавил Шмыгаль.

Он сообщил, что государство выделит на этот проект 363 млн грн.

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