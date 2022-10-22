Правительство решило перевести на бюджет более 80 тыс. украинских студентов. Зеленский и Шмыгаль рассказали, о ком речь

"Сегодня правительство приняло важное решение, касающееся десятков тысяч украинских студентов. Тех, чей дом на временно оккупированной территории или в районах рядом с фронтом, а также детей погибших защитников и защитниц Украины, членов семей участников боевых действий. Все они будут переведены из контрактной формы обучения на бюджетную в наших университетах и колледжах", – сказал он.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что речь о более чем 80 тыс. украинских студентов.
По его словам, это касается:
"Все студенты из этих категорий, зачисленные на контракт до 2021 года включительно, смогут продолжать обучение за средства государства", – добавил Шмыгаль.
Он сообщил, что государство выделит на этот проект 363 млн грн.
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