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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Правительство решило перевести на бюджет более 80 тыс. украинских студентов. Зеленский и Шмыгаль рассказали, о ком речь

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Для обеспечения перевода студентов с контрактной формы на бюджетную государство выделит 363 млн грн
Для обеспечения перевода студентов с контрактной формы на бюджетную государство выделит 363 млн грн
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины на заседании 21 октября приняло решение, которым предусмотрело перевод на бюджетную форму обучения десятков тысяч украинских студентов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем обращении, его цитирует сайт Офиса президента.

"Сегодня правительство приняло важное решение, касающееся десятков тысяч украинских студентов. Тех, чей дом на временно оккупированной территории или в районах рядом с фронтом, а также детей погибших защитников и защитниц Украины, членов семей участников боевых действий. Все они будут переведены из контрактной формы обучения на бюджетную в наших университетах и колледжах", – сказал он. 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что речь о более чем 80 тыс. украинских студентов. 

По его словам, это касается: 

  • детей погибших защитников и защитниц Украины, участников боевых действий и их детей.
  • внутренне перемещенных лиц, переехавших из общин, которые находятся в оккупации, или где ведутся активные боевые действия.

"Все студенты из этих категорий, зачисленные на контракт до 2021 года включительно, смогут продолжать обучение за средства государства", – добавил Шмыгаль. 

Он сообщил, что государство выделит на этот проект 363 млн грн. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кабинет Министров, колледж, студенты, Владимир Зеленский, война России против Украины, вузы, Денис Шмыгаль
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