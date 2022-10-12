В Украине студентов-переселенцев переведут на бюджетное обучение – Минреинтеграции

Постановление позволит перевести на обучение за государственные средства следующие категории студентов:
Такую же возможность получили дети погибших защитников Украины, а также участники боевых действий и граждане, получившие инвалидность в результате войны и их дети.
Кроме того, документ определит механизм перевода на обучение за государственные средства вышеуказанных категорий, получающих профессиональное высшее или высшее образование и зачисленных в государственные и частные учреждения в прошлых годах на контракт.