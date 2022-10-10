Шкарлет рекомендовал перевести все учебные заведения на дистанционное обучение до пятницы

Министр попросил граждан не пренебрегать правилами поведения во время воздушной тревоги Фото: Сергій Шкарлет / Telegram

"Сегодня враг снова нанес сокрушительные удары по части регионов и столице. Обращаюсь к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений! Наша задача –максимально обезопасить всех участников образовательного процесса", – написал министр.

Поэтому Шкарлет попросил принять решение о переводе всех учебных заведений на дистанционный формат обучения до 14 октября.

Министр также призвал граждан не пренебрегать правилами поведения во время воздушной тревоги и спускаться в укрытия.