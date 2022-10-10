Шкарлет рекомендовал перевести все учебные заведения на дистанционное обучение до пятницы

"Сегодня враг снова нанес сокрушительные удары по части регионов и столице. Обращаюсь к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений! Наша задача –максимально обезопасить всех участников образовательного процесса", – написал министр.
Поэтому Шкарлет попросил принять решение о переводе всех учебных заведений на дистанционный формат обучения до 14 октября.
Министр также призвал граждан не пренебрегать правилами поведения во время воздушной тревоги и спускаться в укрытия.
Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. Известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Конотопа.
В столице погибли минимум восемь человек, еще более 20 получили ранения. Данных о пострадавших из других городов пока не поступало.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.