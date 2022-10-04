В Украине выделили 15 млн грн на обучение в частных школах детей военных

Во всеукраинской сети частных общеобразовательных школ Украины IT Step School выделили средства на обучение детей военнослужащих в связи с тем, что из-за войны и перемещения большого количества семей в центральные и западные регионы страны классы в школах оказались переполнены. Это увеличивает нагрузку на учителей и снижает качество обучения, отмечают в сети школ.

Пройти бесплатное обучение и получить образование за выделенные средства смогут около 130 детей в 11 городах Украины, где представлены филиалы лицензированной общеобразовательной школы IT Step School: Киев, Луцк, Ровно, Львов, Ивано-Франковск, Полтава, Житомир, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Одесса, Кременчуг.

На сегодняшний день учебная программа школы доступна в основном для учащихся с 5-го по 11-й класс, но в четырех заведениях сети уже действует программа и для начальных классов. Учащиеся, которые примут участие в программе помощи, получат полный доступ ко всем занятиям и всем учебным материалам. Обучение будет проходить с углубленным изучением IT-специальностей, а также дополнительных языков: кроме английского – китайского, испанского, немецкого, польского и французского на выбор.

Подать заявку на бесплатное обучение можно по ссылке. Сбор анкет пройдет до 17 октября включительно, а начало учебы запланировано на 7 ноября этого года. Обучение детей военнослужащих предусмотрено до конца учебного года – до июня 2023 года.