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В Украине выделили 15 млн грн на обучение в частных школах детей военных

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Детям военнослужащих предлагают бесплатное обучение в частных школах
Детям военнослужащих предлагают бесплатное обучение в частных школах
Фото: Дмитрий Муравский (Dmytro Muravsky) / Facebook

Для обучения детей украинских военнослужащих в частных школах по всей стране выделено 15 млн грн. Подать заявку на бесплатное обучение можно до 17 октября, сообщает IT Step School.

Во всеукраинской сети частных общеобразовательных школ Украины IT Step School выделили средства на обучение детей военнослужащих в связи с тем, что из-за войны и перемещения большого количества семей в центральные и западные регионы страны классы в школах оказались переполнены. Это увеличивает нагрузку на учителей и снижает качество обучения, отмечают в сети школ.

Пройти бесплатное обучение и получить образование за выделенные средства смогут около 130 детей в 11 городах Украины, где представлены филиалы лицензированной общеобразовательной школы IT Step School: Киев, Луцк, Ровно, Львов, Ивано-Франковск, Полтава, Житомир, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Одесса, Кременчуг.

На сегодняшний день учебная программа школы доступна в основном для учащихся с 5-го по 11-й класс, но в четырех заведениях сети уже действует программа и для начальных классов. Учащиеся, которые примут участие в программе помощи, получат полный доступ ко всем занятиям и всем учебным материалам. Обучение будет проходить с углубленным изучением IT-специальностей, а также дополнительных языков: кроме английского – китайского, испанского, немецкого, польского и французского на выбор.

Подать заявку на бесплатное обучение можно по ссылке. Сбор анкет пройдет до 17 октября включительно, а начало учебы запланировано на 7 ноября этого года. Обучение детей военнослужащих предусмотрено до конца учебного года – до июня 2023 года.

Контекст:

По состоянию на 1 сентября в Украине повреждены, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, более 2405 учебных заведений, из них 270 полностью разрушены.

Теги: образование, военные, дети, школьники, военнослужащий, школы
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