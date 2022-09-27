Все больше учеников в Украине возвращаются к смешанной и очной формам обучения – Шкарлет

Шкарлет: Больше всего охват детей, которые учатся в традиционном формате, во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях и Киеве Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

"Все больше учащихся возвращается к очной и смешанной форме обучения. За последние две недели в среднем в Украине количество учащихся, вернувшихся в традиционный формат получения образования, увеличилось более чем на 20,5 тыс., в смешанном – почти на 120 тыс. человек. Постоянно наблюдается движение от одной формы обучения к другой", – сообщил он.

По данным Шкарлета на 26 сентября в Украине 3115 школ работают в очном режиме, 5339 – дистанционно и 4444 – смешано. В очном или смешанном форматах обучается более 2 млн 60 тыс. учеников, дистанционно – почти 1 млн 960 тыс.

"Больше всего охват детей, которые учатся в традиционном формате, во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях и Киеве, в смешанном – Киевской, Львовской и Одесской областях. Увеличение количества возвращающихся к полноформатному обучению соискателей образования обусловлено продолжением процесса обустройства в заведениях общего среднего образования защитных сооружений", – написал министр.

Шкарлет добавил, что по последним данным, 68,4% школ имеют обустроенные укрытия.