Число погибших в результате стрельбы в школе в российском Ижевске увеличилось

По последним данным Следкома, всего в результате стрельбы пострадали 39 человек.

Утром 26 сентября, согласно показаниям одного из учеников, в здание школы №88 ворвался человек в черном и открыл огонь. Никаких требований мужчина не выдвигал, он покончил с собой, заявляют в Следкоме. По факту стрельбу открыто уголовное дело.

Ранее было известно о 13 погибших. Нападавший – выпускник этой школы, это 34-летний Артем Казанцев, заявили в ведомстве. Российские следователи проверяют его "приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии". Следком заявлял, что Казанцев был одет в черную майку с нацистской символикой, на оперативном видео, которое показало ведомство, на одежде убитого видна красная свастика.