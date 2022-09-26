В России неизвестный открыл стрельбу в школе: погибли девять человек

Неизвестный мужчина застрелил девять человек в ижевской школе и покончил с собой Фото: Mash / Telegram

Согласно показаниям одного из учеников, на которые ссылается Mash, утром в здание школы №88 ворвался человек в черном и открыл огонь. Никаких требований мужчина не выдвигал.

Позже нападавший застрелился. Эту информацию подтвердил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram.

ТАСС со ссылкой на МВД региона пишет, что в результате происшествия погибли шесть человек, еще 20 получили ранения. О характере ранений ТАСС не сообщает. Mash писал, что среди пострадавших шестеро семилетних детей, у двоих из них – тяжелые травмы. Часть детей, по данным паблика, получила огнестрельные ранения, часть – травмы при падении из окон.

Следственный комитет РФ в Telegram пишет о девяти погибших.

"По предварительным данным, жертвами преступления стали девять человек, среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних, есть раненые. Информация по погибшим и раненым уточняется. Нападавший покончил с собой", – сказано в сообщении.