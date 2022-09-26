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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский – россиянам: Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей

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Зеленский россиянам: Если вы придете забирать жизни наших детей я вам скажу, как отец, мы вас живыми уже не отпустим
Зеленский – россиянам: Если вы придете забирать жизни наших детей – я вам скажу, как отец, – мы вас живыми уже не отпустим
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян выступать против мобилизации на войну с Украиной. Об этом он сказал в вечернем обращении, опубликованном в Facebook.

Президент отметил, что в России, в частности, в Дагестане начали бороться за свою жизнь и выступать против мобилизации.

"Мы видим, что они начинают понимать, что это вопрос об их жизни. Зачем их мужьям, братьям, сыновьям погибать на этой войне? На войне, которой хочет один человек. На войне против нашего народа, на нашей земле. Он же не посылает на войну своих детей. Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей – всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию. Потому что если вы придете забирать жизни наших детей – я вам скажу, как отец, – мы вас живыми уже не отпустим", – подчеркнул он.

Зеленский призвал не подчиняться преступной мобилизации – убегать или сдаваться в украинский плен при первой же возможности.

"Прошу всех наших друзей в информационной сфере поддерживать распространение этого призыва. Чем больше граждан Российской Федерации хотя бы попытаются защитить свою жизнь, тем быстрее закончится эта преступная война России против народа Украины", – добавил президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/476989130982022/

Контекст:

21 сентября Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с ФинляндиейМонголией и Грузией.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, протесты, война, митинг, мобилизация, Владимир Зеленский, война России против Украины
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