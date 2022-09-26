Зеленский – россиянам: Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей

Зеленский – россиянам: Если вы придете забирать жизни наших детей – я вам скажу, как отец, – мы вас живыми уже не отпустим Фото: EPA

Президент отметил, что в России, в частности, в Дагестане начали бороться за свою жизнь и выступать против мобилизации.

"Мы видим, что они начинают понимать, что это вопрос об их жизни. Зачем их мужьям, братьям, сыновьям погибать на этой войне? На войне, которой хочет один человек. На войне против нашего народа, на нашей земле. Он же не посылает на войну своих детей. Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей – всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию. Потому что если вы придете забирать жизни наших детей – я вам скажу, как отец, – мы вас живыми уже не отпустим", – подчеркнул он.

Зеленский призвал не подчиняться преступной мобилизации – убегать или сдаваться в украинский плен при первой же возможности.

"Прошу всех наших друзей в информационной сфере поддерживать распространение этого призыва. Чем больше граждан Российской Федерации хотя бы попытаются защитить свою жизнь, тем быстрее закончится эта преступная война России против народа Украины", – добавил президент.