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Жертвами стрельбы в школе в российском Ижевске стали 13 человек

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В школе Ижевска неизвестный устроил стрельбу, а затем покончил с собой
В школе Ижевска неизвестный устроил стрельбу, а затем покончил с собой
Фото: Baza / Telegram

В результате стрельбы на территории школы в городе Ижевске Удмуртской Республики в России 26 сентября погибло 13 человек, ранен 21 человек. Об этом сообщил Следственный комитет Российской Федерации.

По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шесть взрослых и семь несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. Информация по погибшим и раненым уточняется.

Нападавший покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, заявляют в Следкоме. Документов при нем не имелось, данные о его  личности в настоящее время устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, определенных в Уголовном кодексе РФ как "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом", "незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему".

Контекст:

Утром 26 сентября, согласно показаниям одного из учеников, в здание школы №88 ворвался человек в черном и открыл огонь. Никаких требований мужчина не выдвигал.

Теги: Россия, стрельба, нападение, Ижевск, дети, происшествия, школа
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