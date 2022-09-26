Жертвами стрельбы в школе в российском Ижевске стали 13 человек

В школе Ижевска неизвестный устроил стрельбу, а затем покончил с собой Фото: Baza / Telegram

По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шесть взрослых и семь несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. Информация по погибшим и раненым уточняется.

Нападавший покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, заявляют в Следкоме. Документов при нем не имелось, данные о его личности в настоящее время устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, определенных в Уголовном кодексе РФ как "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом", "незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему".