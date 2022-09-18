Подоляк об оккупантах в Херсоне: Агрессивно делят награбленное перед бегством

"Масштабная стрельба в центре Херсона – еще одно проявление напряжения, которое нарастает между ЧВК (частная военная компания. – "ГОРДОН"), зэками, кадыровцами, военными РФ и ФСБ. Количество "бытовых конфликтов" увеличивается. Стороны агрессивно делят награбленное перед бегством на фоне новостей о приближении Вооруженных сил Украины", – написал он.

Масштабна стрілянина в центрі Херсона — ще один прояв напруги, що наростає між ПВК, зеками, «кадирівцями», військовими РФ та ФСБ. Кількість «побутових конфліктів» збільшується. Сторони агресивно ділять награбоване перед втечею на тлі новин про наближення Збройних Сил України. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 18, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

17 сентября в Херсоне звучали взрывы и стрельба, которые попали на видео и были опубликованы Telegrаm-каналами. Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко разместил один из роликов, в котором российские пропагандисты утверждают, что "в самом центре Херсона" проводится "контртеррористическая операция".