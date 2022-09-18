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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк об оккупантах в Херсоне: Агрессивно делят награбленное перед бегством

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Подоляк напомнил о приближении к Херсону ВСУ
Подоляк напомнил о приближении к Херсону ВСУ
Фото: Оперативне командування "Південь" / Operational Command "South" / Facebook

В захваченном российскими войсками Херсоне увеличилось число конфликтов между оккупантами. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 18 сентября в Twitter.

"Масштабная стрельба в центре Херсона – еще одно проявление напряжения, которое нарастает между ЧВК (частная военная компания. – "ГОРДОН"), зэками, кадыровцами, военными РФ и ФСБ. Количество "бытовых конфликтов" увеличивается. Стороны агрессивно делят награбленное перед бегством на фоне новостей о приближении Вооруженных сил Украины", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

17 сентября в Херсоне звучали взрывы и стрельба, которые попали на видео и были опубликованы Telegrаm-каналами. Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко разместил один из роликов, в котором российские пропагандисты утверждают, что "в самом центре Херсона" проводится "контртеррористическая операция".

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Херсон, стрельба, война, пропаганда, ФСБ, ограбление, вторжение, Андрей Цаплиенко, советник, ВСУ, наступление, война России против Украины, конфликт, Частная военная компания, Михаил Подоляк, ЧВК, российские оккупанты
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