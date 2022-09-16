В бюджете 2023 года на обустройство школьных убежищ предусмотрено 1,5 млрд грн – МОН

По данным министра образования и науки Сергея Шкарлета, на сегодняшний день убежища оборудованы в 68% украинских школ. В начале июля этот показатель составлял 11%, сообщил он.

На совещании в правительстве, посвященном этой теме, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что нужно строить укрытия по новым стандартам или переоборудовать их в тех школах, где они есть.

"Все школы должны быть оборудованы надежными укрытиями. Там, где укрытия внутри школ, и по данным ГСЧС, нуждаются в укреплении, – укрепить. Где невозможно укрепить – построить рядом новые", – отметил он.

По информации МОН, в бюджете 2023 года на обустройство специальных сооружений или укрытий в заведениях общего среднего образования предусмотрена субвенция в размере 1,5 млрд. грн.

Европейский союз выделит €100 млн на восстановление разбомбленных вследствие российской агрессии школ в Украине, об этом 15 сентября заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления с ежегодным посланием в Европарламенте.