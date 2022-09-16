В бюджете 2023 года на обустройство школьных убежищ предусмотрено 1,5 млрд грн – МОН

По данным министра образования и науки Сергея Шкарлета, на сегодняшний день убежища оборудованы в 68% украинских школ. В начале июля этот показатель составлял 11%, сообщил он.
На совещании в правительстве, посвященном этой теме, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что нужно строить укрытия по новым стандартам или переоборудовать их в тех школах, где они есть.
"Все школы должны быть оборудованы надежными укрытиями. Там, где укрытия внутри школ, и по данным ГСЧС, нуждаются в укреплении, – укрепить. Где невозможно укрепить – построить рядом новые", – отметил он.
По информации МОН, в бюджете 2023 года на обустройство специальных сооружений или укрытий в заведениях общего среднего образования предусмотрена субвенция в размере 1,5 млрд. грн.
Европейский союз выделит €100 млн на восстановление разбомбленных вследствие российской агрессии школ в Украине, об этом 15 сентября заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления с ежегодным посланием в Европарламенте.
С 24 февраля из-за российской агрессии в Украине разрушены полностью 287 школ, 2012 – получили существенные повреждения.
Около 3,5 тыс. школ в Украине 1 сентября начали работу полностью в очном режиме. 5,5 тыс. – полностью в режиме онлайн, 3,8 тыс. школ начали занятия в смешанном формате, очном и дистанционном.
Шкарлет отмечал, что к 1 сентября только 51% всех учебных заведений страны – от детских садов до вузов – был полностью подготовлен к работе в условиях военного положения. Из них школ – 59%.