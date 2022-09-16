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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В бюджете 2023 года на обустройство школьных убежищ предусмотрено 1,5 млрд грн – МОН

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Сегодня укрытиями оборудованы 68% украинских школ
Сегодня укрытиями оборудованы 68% украинских школ
Фото: ЕРА

Кабинет Министров Украины инициировал создание концепции безопасности в образовательных учреждениях. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба КМУ.

По данным министра образования и науки Сергея Шкарлета, на сегодняшний день убежища оборудованы в  68% украинских школ. В начале июля этот показатель составлял 11%, сообщил он.

На совещании в правительстве, посвященном этой теме, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что нужно строить укрытия по новым стандартам или переоборудовать их в тех школах, где они есть. 

"Все школы должны быть оборудованы надежными укрытиями. Там, где укрытия внутри школ, и по данным ГСЧС, нуждаются в укреплении, – укрепить. Где невозможно укрепить – построить рядом новые", – отметил он. 

По информации МОН, в бюджете 2023 года на обустройство специальных сооружений или укрытий в заведениях общего среднего образования предусмотрена субвенция в размере 1,5 млрд. грн. 

Европейский союз выделит €100 млн на восстановление разбомбленных вследствие российской агрессии школ в Украине, об этом 15 сентября заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления с ежегодным посланием в Европарламенте.

Контекст:

С 24 февраля из-за российской агрессии в Украине разрушены полностью 287 школ, 2012 – получили существенные повреждения.

Около 3,5 тыс. школ в Украине 1 сентября начали работу полностью в очном режиме. 5,5 тыс. – полностью в режиме онлайн, 3,8 тыс. школ начали занятия в смешанном формате, очном и дистанционном.

Шкарлет отмечал, что к 1 сентября только 51% всех учебных заведений страны – от детских садов до вузов – был полностью подготовлен к работе в условиях военного положения. Из них школ – 59%. 

Теги: Кабинет Министров, Министерство образования, бомбоубежище, война России против Украины, школы, Денис Шмыгаль, Сергей Шкарлет
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