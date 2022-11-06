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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кличко: Поводов для паники нет. Киев живет и работает

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У Киева есть планы на случай разных сценариев развития событий, заявил Кличко
У Киева есть планы на случай разных сценариев развития событий, заявил Кличко
Фото: EPA

Киев должен быть готов к разным вариантам развития событий, заявил мэр города Виталий Кличко, но он надеется, что "худшего не произойдет". Соответствующее заявление Кличко опубликовал в Telegram 6 ноября.

"Несколько дней назад журналисты спросили меня: есть ли у столицы план на случай блэкаута? Отвечу еще раз. В ситуации войны, в которой мы живем, нужно иметь планы на случай разных сценариев развития событий и чрезвычайных ситуаций. И быть готовым действовать", – написал Кличко.

Он заявил, что Киев привлек от иностранных партнеров, а также закупил генераторы, тепловые пушки. Также столица обустраивает теплопункты. По словам мэра города, коммунальщики и энергетики оперативно устраняют повреждения сетей и делают все, чтобы у жителей были критически важные услуги.

"Поэтому сегодня поводов для паники нет. Киев живет и работает. Выдержка и воля каждого из нас – это то, что врагу уничтожить не удалось и не удастся! Экономим электроэнергию, помогаем друг другу. Вместе мы выстоим и победим!" – подчеркнул Кличко.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.

В стране начали вводить временные отключения света.

31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Украина, энергетика, электроэнергия, российская агрессия, война России против Украины, инфраструктура
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