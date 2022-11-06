Кличко: Поводов для паники нет. Киев живет и работает

"Несколько дней назад журналисты спросили меня: есть ли у столицы план на случай блэкаута? Отвечу еще раз. В ситуации войны, в которой мы живем, нужно иметь планы на случай разных сценариев развития событий и чрезвычайных ситуаций. И быть готовым действовать", – написал Кличко.

Он заявил, что Киев привлек от иностранных партнеров, а также закупил генераторы, тепловые пушки. Также столица обустраивает теплопункты. По словам мэра города, коммунальщики и энергетики оперативно устраняют повреждения сетей и делают все, чтобы у жителей были критически важные услуги.

"Поэтому сегодня поводов для паники нет. Киев живет и работает. Выдержка и воля каждого из нас – это то, что врагу уничтожить не удалось и не удастся! Экономим электроэнергию, помогаем друг другу. Вместе мы выстоим и победим!" – подчеркнул Кличко.