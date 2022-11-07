Президент Индонезии считает, что Путин вряд ли поедет на саммит G20. В Кремле заявили, что решение примут на этой неделе

Такое мнение в интервью Financial Times, опубликованном 7 ноября, высказал президент Индонезии Джоко Видодо.
По словам Видодо, у него "сильное впечатление", что глава Кремля не будет присутствовать на саммите.
2 ноября Видодо провел телефонный разговор с Путиным, сообщается в Telegram Кремля.
"Обсуждена проблематика предстоящего 15–16 ноября саммита "Группы двадцати" на острове Бали… Отмечена последовательная позиция лично Джоко Видодо по продвижению в "Двадцатке" объединительной повестки дня", – говорится в сообщении.
Именно после этого разговора, как сказал Видодо в интервью Financial Times, он решил, что российский лидер не будет присутствовать.
В то же время президент Индонезии отметил, что приглашение для российской делегации принять участие во встрече G20 по-прежнему остается в силе.
Спикер Путина Дмитрий Песков заявил 7 ноября, что Кремль на текущей неделе сообщит, поедет ли Путин на саммит G20, пишет российский "Интерфакс".
Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали (Индонезия).
Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи". В итоге на встречу пригласили и президента Украины Владимира Зеленского, и Путина.
Зеленский сообщил 27 мая, что принял приглашение принять участие в саммите. В Кремле 27 июня сказали, что Путин тоже принял приглашение. Ни в Киеве, ни в Москве не говорили, будут ли президенты лично принимать участие в саммите.
В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали, президент Индонезии говорил в августе, что Путин сказал ему: приедет лично. Но в Кремле 25 октября сказали, что вопрос, кто будет представлять Россию, еще не решен. Российские СМИ писали, что делегацию возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.
7 октября спикер Зеленского Сергей Никифоров сказал, что президент еще не решил окончательно, поедет ли он на саммит "Большой двадцатки" в Индонезию. 3 ноября Зеленский сказал, что позиция Украины относительно участия Путина в саммите была такой: если глава Кремля будет принимать участие, то Украина участвовать не будет. "Посмотрим, как будет в будущем", – отметил он.
31 октября Зеленский сказал, что России не место в G20.