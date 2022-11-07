ГОРДОН
 
 
МИР

Президент Индонезии считает, что Путин вряд ли поедет на саммит G20. В Кремле заявили, что решение примут на этой неделе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Песков сообщил, что решение о поездке Путина (на фото) на Бали будет принято на этой неделе
Песков сообщил, что решение о поездке Путина (на фото) на Бали будет принято на этой неделе
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин вряд ли примет участие на саммите лидеров стран "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии в ноябре.

Такое мнение в интервью Financial Times, опубликованном 7 ноября, высказал президент Индонезии Джоко Видодо.

По словам Видодо, у него "сильное впечатление", что глава Кремля не будет присутствовать на саммите.

2 ноября Видодо провел телефонный разговор с Путиным, сообщается в Telegram Кремля.

"Обсуждена проблематика предстоящего 15–16 ноября саммита "Группы двадцати" на острове Бали… Отмечена последовательная позиция лично Джоко Видодо по продвижению в "Двадцатке" объединительной повестки дня", – говорится в сообщении.

Именно после этого разговора, как сказал Видодо в интервью Financial Times, он решил, что российский лидер не будет присутствовать.

В то же время президент Индонезии отметил, что приглашение для российской делегации принять участие во встрече G20 по-прежнему остается в силе.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил 7 ноября, что Кремль на текущей неделе сообщит, поедет ли Путин на саммит G20, пишет российский "Интерфакс".

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали (Индонезия).

Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи". В итоге на встречу пригласили и президента Украины Владимира Зеленского, и Путина. 

Зеленский сообщил 27 мая, что принял приглашение принять участие в саммите. В Кремле 27 июня сказали, что Путин тоже принял приглашение. Ни в Киеве, ни в Москве не говорили, будут ли президенты лично принимать участие в саммите. 

В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали, президент Индонезии говорил в августе, что Путин сказал ему: приедет лично. Но в Кремле 25 октября сказали, что вопрос, кто будет представлять Россию, еще не решен. Российские СМИ писали, что делегацию возглавит премьер-министр Михаил Мишустин

7 октября спикер Зеленского Сергей Никифоров сказал, что президент еще не решил окончательно, поедет ли он на саммит "Большой двадцатки" в Индонезию. 3 ноября Зеленский сказал, что позиция Украины относительно участия Путина в саммите была такой: если глава Кремля будет принимать участие, то Украина участвовать не будет. "Посмотрим, как будет в будущем", – отметил он. 

31 октября Зеленский сказал, что России не место в G20.

Теги: Россия, Владимир Путин, Индонезия, Дмитрий Песков, Большая двадцатка, саммит, Бали, Джоко Видодо, президент, спикер, встреча
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Все чувства теперь – пустыня". Grosu обратилась к подписчикам после отъезда своего бойфренда Полянского в РФ
"Все чувства теперь – пустыня". Grosu обратилась к подписчикам после отъезда своего бойфренда Полянского в РФ
Проголосовавшая сама за себя Тина Кароль возмутилась результатами голосования за судей украинского нацотбора
Проголосовавшая сама за себя Тина Кароль возмутилась результатами голосования за судей украинского нацотбора
Суррогатная мать родила ребенка бисексуальной звезде "Девичника в Вегасе"
Суррогатная мать родила ребенка бисексуальной звезде "Девичника в Вегасе"
Как приготовить блины, которые жарятся сразу с начинкой. Рецепт от украинского кулинарного блогера
Как приготовить блины, которые жарятся сразу с начинкой. Рецепт от украинского кулинарного блогера
"Горячая женщина", "Богиня". 56-летняя Хайек восхитила сеть новым образом. Фото
"Горячая женщина", "Богиня". 56-летняя Хайек восхитила сеть новым образом. Фото
Стало известно, кто проведет следующий "Оскар"
Стало известно, кто проведет следующий "Оскар"
Пережил Шатунова на четыре месяца. Умер основатель группы "Ласковый май"
Пережил Шатунова на четыре месяца. Умер основатель группы "Ласковый май"
"Мы резиденты Испании и не являемся соучастниками преступлений РФ". Панин с дочкой получили американские визы
"Мы резиденты Испании и не являемся соучастниками преступлений РФ". Панин с дочкой получили американские визы
"Будет бате за пивасом ездить". Демин показал, как учит сына водить авто
"Будет бате за пивасом ездить". Демин показал, как учит сына водить авто
"Мы счастливы и никому не мешаем". 76-летняя Шер заявила о романе с 36-летним рэпером
"Мы счастливы и никому не мешаем". 76-летняя Шер заявила о романе с 36-летним рэпером
"Улыбчивая красотка", "Глаза сияют". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко снялась в салоне авто с распущенными волосами
"Улыбчивая красотка", "Глаза сияют". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко снялась в салоне авто с распущенными волосами
"Очень брезгую вами". Бадоев обратился к российским артистам, исполнившим песню с призывом идти на войну против Украины
"Очень брезгую вами". Бадоев обратился к российским артистам, исполнившим песню с призывом идти на войну против Украины
Бабкин в честь дня рождения постоял на гвоздях. Фото
Бабкин в честь дня рождения постоял на гвоздях. Фото
"Я у себя самая лучшая". 36-летняя Кристина Остапчук после новости о разводе с ведущим заговорила об участии в шоу "Холостячка"
"Я у себя самая лучшая". 36-летняя Кристина Остапчук после новости о разводе с ведущим заговорила об участии в шоу "Холостячка"
Жена продюсера студии "Квартал 95" назвала свои три правила счастья
Жена продюсера студии "Квартал 95" назвала свои три правила счастья
Младший брат солиста Backstreet Boys умер "подозрительной смертью" Hollywood Reporter
Младший брат солиста Backstreet Boys умер "подозрительной смертью" – Hollywood Reporter
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства (134231)
2
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери (126857)
3
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (58247)
4
"Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта (52413)
5
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко (47260)
6
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев (42996)
7
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды (40276)
8
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать (38190)
 
 
 
 