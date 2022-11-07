Президент Индонезии считает, что Путин вряд ли поедет на саммит G20. В Кремле заявили, что решение примут на этой неделе

Песков сообщил, что решение о поездке Путина (на фото) на Бали будет принято на этой неделе Фото: EPA

Такое мнение в интервью Financial Times, опубликованном 7 ноября, высказал президент Индонезии Джоко Видодо.

По словам Видодо, у него "сильное впечатление", что глава Кремля не будет присутствовать на саммите.

2 ноября Видодо провел телефонный разговор с Путиным, сообщается в Telegram Кремля.

"Обсуждена проблематика предстоящего 15–16 ноября саммита "Группы двадцати" на острове Бали… Отмечена последовательная позиция лично Джоко Видодо по продвижению в "Двадцатке" объединительной повестки дня", – говорится в сообщении.

Именно после этого разговора, как сказал Видодо в интервью Financial Times, он решил, что российский лидер не будет присутствовать.

В то же время президент Индонезии отметил, что приглашение для российской делегации принять участие во встрече G20 по-прежнему остается в силе.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил 7 ноября, что Кремль на текущей неделе сообщит, поедет ли Путин на саммит G20, пишет российский "Интерфакс".