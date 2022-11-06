Присутствие Путина на саммите G20 – абсолютно неправильный сигнал для глобальных элит – Подоляк

Об этом он заявил в Twitter.

"Присутствие Путина на G20 – абсолютно неправильный сигнал для глобальных политических элит. Особенно для желающих надеть "корону автократа". Точка невозврата пройдена: кто совершает геноцид в Украине – должен быть изгоем, изолированным от цивилизованного мира. Еще не поздно это исправить", – написал он.

Присутність Путіна на #G20 – це абсолютно неправильний сигнал для глобальних політичних еліт. Особливо для бажаючих одягти «корону автократа». Точку неповернення пройдено: хто чинить геноцид в * – має бути ізгоєм, ізольованим від цивілізованого світу. Ще не пізно це виправити.

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали (Индонезия).

Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи". В итоге на встречу пригласили и президента Украины Владимира Зеленского и Путина.

Зеленский сообщил 27 мая, что принял приглашение принять участие в саммите. В Кремле 27 июня сказали, что Путин тоже принял приглашение. Ни в Киеве, ни в Москве не говорили, будут ли президенты лично принимать участие саммите.

В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали, президент Индонезии говорил в августе, что Путин сказал ему: приедет лично. Но в Кремле 25 октября сказали, что вопрос, кто будет представлять Россию, еще не решен. Российские СМИ писали, что делегацию возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.

7 октября спикер Зеленского Сергей Никифоров сказал, что президент еще не решил окончательно, поедет ли он на саммит "Большой двадцатки" в Индонезию. 3 ноября Зеленский сказал, что позиция Украины относительно участия Путина в саммите была такой: если глава Кремля будет принимать участие, то Украина участвовать не будет. "Посмотрим, как будет в будущем", – отметил он.

31 октября Зеленский считает, что России не место в G20.