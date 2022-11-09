В Кремле еще решают, в каком формате Путину принимать участие в саммите G20 – Песков

Он добавил, что обсуждаются различные форматы. После того как решение будет принято, он проинформирует, добавил Песков.
8 ноября президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Путин присоединится к саммиту виртуально, если приехать ему не удастся.
Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в встречи "Большой двадцатки", заявлял спикер президента Сергей Никифоров. По его словам, вероятнее всего, это будет онлайн-формат.
Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали (Индонезия).
Зеленский сообщил 27 мая, что принял приглашение принять участие в саммите. В Кремле 27 июня сказали, что президент России Владимир Путин тоже принял приглашение.