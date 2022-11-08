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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Путин хочет переговоров, потери оккупантов, Пригожин идет ва-банк. Интервью Бацман с Гордоном. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с основателем издания Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Бацман и Гордон будут говорить о:

  • промежуточных выборах в США и как они повлияют на предоставление военной помощи Украине;
  • вероятности переговоров Украины и России и о том, чего добивается президент РФ Владимир Путин;
  • саммите "Большой двадцатки" и участии президента Украины Владимира Зеленского в нем;
  • ситуации на фронте и массовой гибели мобилизованных россиян в Украине;
  • связанном с частной военной компанией "Вагнер" российском бизнесмене Евгении Пригожине и росте его влияния;
  • отчуждении в пользу государства пяти стратегических предприятий, в том числе "Укрнафти" и "Мотор Січі". 

Гордон и Бацман запустили новый формат интервью по вторникам в августе.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, мобилизация, Укрнафта, Большая двадцатка, Мотор Січ, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, выборы в США, война России против Украины, Евгений Пригожин
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