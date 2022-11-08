Путин хочет переговоров, потери оккупантов, Пригожин идет ва-банк. Интервью Бацман с Гордоном. Трансляция

Во время интервью Бацман и Гордон будут говорить о:
- промежуточных выборах в США и как они повлияют на предоставление военной помощи Украине;
- вероятности переговоров Украины и России и о том, чего добивается президент РФ Владимир Путин;
- саммите "Большой двадцатки" и участии президента Украины Владимира Зеленского в нем;
- ситуации на фронте и массовой гибели мобилизованных россиян в Украине;
- связанном с частной военной компанией "Вагнер" российском бизнесмене Евгении Пригожине и росте его влияния;
- отчуждении в пользу государства пяти стратегических предприятий, в том числе "Укрнафти" и "Мотор Січі".
Гордон и Бацман запустили новый формат интервью по вторникам в августе.