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Зеленский об изъятии в собственность государства "Мотор Січі" и еще четырех предприятий: Не исключаю и других подобных решений

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Зеленский о передаче в госсобственность пяти предприятий: Это решение продиктовано военной необходимостью
Зеленский о передаче в госсобственность пяти предприятий: Это решение продиктовано военной необходимостью
Фото: president.gov.ua

Пять стратегических предприятий – "Укрнафта", "Укртатнафта", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ" и "Мотор Січ", которые были изъяты у собственников и переданы государству – принудительно отчуждены для нужд военного времени.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении 7 ноября, текст приводит сайт главы государства. 

"Сегодня было объявлено о решении по некоторым украинским предприятиям. Это решение продиктовано военной необходимостью и было согласовано на ставке верховного главнокомандующего. Некоторые из них почти не работали. Теперь будут работать все. На оборону. Это ремонт и производство техники, обеспечение сил обороны, работа по восстановлению нашей инфраструктуры. Комплексная задача, которую можно выполнить только через систему военно-государственного управления. Я не исключаю и других подобных решений", – сказал Зеленский. 

Контекст:

7 ноября секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что решение о принудительном изъятии акций пяти предприятий стратегического значения было принято 5 ноября во время заседания ставки верховного главнокомандующего. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.

Данилов отметил, что данные активы могут быть возвращены собственникам или будет возмещена их стоимость, когда прекратится действие военного положения в Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что пять изъятых в Украине стратегических предприятий круглосуточно будут работать на оборону.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Укрнафта, Укртатнафта, Мотор Січ, война России против Украины, инфраструктура, АвтоКрАЗ
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